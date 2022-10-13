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Селтік
-
Шахтар
-
25 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Манчестер Сіті
-
25 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Ювентус
-
25 жовтня
22:00
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22:00
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-
Ліверпуль
-
26 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Баєр Леверкузен
-
26 жовтня
22:00
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Хаві: Якщо Піке, Бускетс, Педрі або Дембеле припускаються помилок, значить, це мої невдачі

13 жовтня 2022

Хаві: Якщо Піке, Бускетс, Педрі або Дембеле припускаються помилок, значить, це мої невдачі

Коуч "блаугранас" висловився після видовищної нічиєї з Інтером.

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував нічию з Інтером (3:3) у Лізі чемпіонів.

"Якщо перед переповненими трибунами замість перемоги граєш внічию, то для мене це невдача. Це моя помилка анітрохи не меншою мірою, ніж помилка команди. Як уболівальник, яким я теж є, я злий і засмучений. Минулого року, коли я очолив команду, нам не було чого протиставити у гостях Баварії. На цей раз це вже не так. Ми самі припустилися помилок. Настав час самокритики, але при цьому у нинішньому розіграші справи у нас складаються краще, ніж минулого сезону.

Правду кажучи, вважаю, що перший тайм вийшов блискучим. Ми здатні продовжувати боротьбу – це очевидно. У двох останніх іграх були фрагменти, якими я був задоволений, але потім ми припускалися помилок через втрату концентрації уваги.

Ми припустилися помилок, подібних до яких не можна дозволяти собі в цьому турнірі. Тепер нам треба покластися на характер і віру в успіх, знову взявши себе до рук. У цьому розіграші ми не проявили себе з кращого боку, але у нас ще є чемпіонат, Кубок, Суперкубок на внутрішній арені — сезон довгий. Тактично задум був гарний. Можливо, ми зменшили інтенсивність у другому таймі. Ми — команда, так що я не виділятиму когось із гравців. Якщо Піке, Бускетс, Педрі або Дембеле припускаються помилок, значить, це мої невдачі", — приводить слова Хаві офіційний сайт УЄФА.

Барселона наразі посідає третю сходинку у квартеті С, Інтер — другу.

Огляд матчу:

Нагадаємо, що Фірміно та Міньйоле сперечатимуться за звання гравця тижня Ліги чемпіонів.

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