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-
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-
25 жовтня
22:00
Селтік
-
Шахтар
-
25 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Манчестер Сіті
-
25 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Ювентус
-
25 жовтня
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-
26 жовтня
22:00
Атлетіко
-
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-
26 жовтня
22:00
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-
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-
26 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
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-
26 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
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Марсель
-
26 жовтня
22:00

Клопп: Салах — видатний футболіст, в матчі з Рейнджерс він це показав

13 жовтня 2022

Клопп: Салах — видатний футболіст, в матчі з Рейнджерс він це показав

Німецький фахівець в захваті від єгипетського форварда.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував розгромну перемогу над Рейнджерс у Лізі Чемпіонів (7:1), хет-трик Мохамеда Салаха та неймовірну гру Роберто Фірміно. 

Про розгром на Айброкс Стедіум

"Щиро кажучи, перший тайм мені теж сподобався. Ми пропустили гол, але наша реакція була гарною. Часом у першому таймі ми грали у винятковий футбол.

Атмосфера неймовірна, але це було так зрозуміло. Сьогоднішній матч міг бути набагато складнішим, але ми грали у футбол. Коли ми граємо на межі своїх можливостей, ми стаємо досить гарною командою. Ми це показали сьогодні увечері", — підкреслив коуч.

Про Фірміно

"Він зрівняв рахунок, і цей гол був дуже важливий. Він добре відіграв сьогодні, але, чесно кажучи, сьогодні я не бачив багато футболістів, які зіграли б погано. Я дійсно задоволений", — вважає німець.

Про Салаха

"Мо – видатний футболіст, і ми всі це знаємо. Сьогодні він це показав", — підсумував Юрген.

Після чотирьох матчів Ліверпуль з 9-ма очками знаходиться на другому місці в групі. У наступному турі вони зустрінуться з Аяксом. Для виходу з групи мерсисайдцям буде достатньо нічиєї.

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