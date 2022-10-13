Спортінг Лісабон — Марсель 0:2 Відео голів та огляд матчу

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У четвертому турі Ліги чемпіонів УЄФА лісабонський Спортінг планував скористатись перевагою власного поля в грі проти французького Марселя заради відповіді на поразку тижневої давнини (1:4).

Однак плани команді Рубена Аморіма в підсумку добряче зіпсувало вилучення захисника Ешгаю на початку зустрічі, фол якого ще й призвів до призначення пенальті, результативним виконанням якого відзначився Маттео Гендузі.

Невдовзі після першого голу Марсель зумів провести й другий м’яч зусиллями Алексіса Санчеса, що суттєво збільшило шанси гостей на підсумковий успіх.

У підсумку, перемога так нікуди й не пішла від "провансальців", які за два останніх тури зуміли піднятись із останньої сходинки турнірної таблиці групи D одразу на другу.

Огляд матчу:

Спортінг Лісабон — Марсель 0:2

Голи: Гендузі, 20 (пен.), Санчес, 30

Спортінг: Ісраель, Ешгаю, Коатес, Матеус Рейс, Інасіу, Нуну Сантуш, Угарте, Моріта, Педру Гонсалвеш, Едвардс, Трінкау

Марсель: Лопес, Клосс, Мбемба, Байї, Балерді, Нуну Тавареш, Верету, Ронжьє, Харіт, Гендузі, Санчес

Вилучення: Ешгаю, 19, Гонсалвеш, 60 (обидва — Спортінг)

Джерело: MEGOGO.