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РБ Зальцбург
-
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-
25 жовтня
19:45
Севілья
-
Копенгаген
-
25 жовтня
19:45
Динамо Загреб
-
Мілан
-
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Реал Мадрид
-
25 жовтня
22:00
Селтік
-
Шахтар
-
25 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Манчестер Сіті
-
25 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Ювентус
-
25 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Маккабі Хайфа
-
25 жовтня
22:00
Брюгге
-
Порту
-
26 жовтня
19:45
Інтер
-
Вікторія Пльзень
-
26 жовтня
19:45
Наполі
-
Рейнджерс
-
26 жовтня
22:00
Аякс
-
Ліверпуль
-
26 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Баєр Леверкузен
-
26 жовтня
22:00
Барселона
-
Баварія
-
26 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
Спортінг Лісабон
-
26 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Марсель
-
26 жовтня
22:00

Спортінг Лісабон — Марсель 0:2 Відео голів та огляд матчу

13 жовтня 2022

Спортінг Лісабон — Марсель, twitter.com/OM_Officiel

Дивіться огляд гри Ліги чемпіонів на Football.ua.

У четвертому турі Ліги чемпіонів УЄФА лісабонський Спортінг планував скористатись перевагою власного поля в грі проти французького Марселя заради відповіді на поразку тижневої давнини (1:4).

Однак плани команді Рубена Аморіма в підсумку добряче зіпсувало вилучення захисника Ешгаю на початку зустрічі, фол якого ще й призвів до призначення пенальті, результативним виконанням якого відзначився Маттео Гендузі.

Невдовзі після першого голу Марсель зумів провести й другий м’яч зусиллями Алексіса Санчеса, що суттєво збільшило шанси гостей на підсумковий успіх.

У підсумку, перемога так нікуди й не пішла від "провансальців", які за два останніх тури зуміли піднятись із останньої сходинки турнірної таблиці групи D одразу на другу.

Огляд матчу:

Спортінг Лісабон — Марсель 0:2
Голи: Гендузі, 20 (пен.), Санчес, 30

Спортінг: Ісраель, Ешгаю, Коатес, Матеус Рейс, Інасіу, Нуну Сантуш, Угарте, Моріта, Педру Гонсалвеш, Едвардс, Трінкау

Марсель: Лопес, Клосс, Мбемба, Байї, Балерді, Нуну Тавареш, Верету, Ронжьє, Харіт, Гендузі, Санчес

Вилучення: Ешгаю, 19, Гонсалвеш, 60 (обидва — Спортінг)

Джерело: MEGOGO.

команди
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