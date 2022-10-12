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-
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-
25 жовтня
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-
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-
25 жовтня
22:00
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-
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-
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-
26 жовтня
22:00
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-
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-
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-
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-
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Поттер — про перемогу над Міланом: Приємно забрати суху перемогу, це фантастичний результат

12 жовтня 2022

Поттер — про перемогу над Міланом: Приємно забрати суху перемогу, це фантастичний результат

Коуч "синіх" висловився після звитяги в Лізі чемпіонів.

Головний тренер Челсі Грем Поттер прокоментував перемогу над Міланом у 4-му турі Ліги чемпіонів.

"Приїхати сюди і перемогти, звісно, нелегко. Треба віддати належне гравцям. Думаю, вони справді добре зіграли. Загалом виступ був добрим. Приємно забрати суху перемогу, це фантастичний результат.

Мейсон Маунт є дуже важливим гравцем. Він мав жовту картку, він багато грає і в перерві ми подумали, що йому треба дати перепочинок. Він чудово відпрацював у нападі, заробив для нас пенальті та був постійною загрозою. Я справді задоволений ним із перших хвилин", — цитує Поттера офіційний сайт УЄФА.

Після 4-х турів Челсі з 7-ма очками очолює таблицю, Зальцбург з 6-ма балами на 2-ій сходинці. У Мілана та загребського Динамо по 4 пункти та 3 і 4 місце відповідно.

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