Барселона — Інтер. Напередодні

Football.ua представляємо до вашої уваги анонс матчу Ліги чемпіонів.

Центральним матчем середи чергового тижня Ліги чемпіонів УЄФА вважатиметься зустріч на Камп Ноу між каталонською Барселоною та міланським Інтером.

Барселона — Інтер

Середа, 12 жовтня, 22:00. Камп Ноу, Барселона. Головний арбітр зустрічі — Шимпон Марциняк (Плоцк, Польща).

Каталонська Барселона досі не полишає важкий стан у власних внутрішніх справах, проте безпосередньо на футбольному полі за часи роботи Хаві на чолі клубу "блаугранас" уже встигли отримати якісне покращення. Це підтверджує лишень той факт, що наразі його команда очолює турнірні таблицю іспанської Ла Ліги, відчуття чого вже встигла забути за останні кілька років. Мадридський Реал, певна річ, не дає розслабитись принциповим суперникам ні на хвилину, тому в головах гравців Барси в прийдешній грі також обов’язково буде присутнє майбутнє El Clasico в національній першості.

Цим хоче та має повне право користуватись міланський Інтер, який тиждень тому зробив усе необхідне для того, аби суперники не тільки так само вважались номінальними фаворитами в парі й у матчі-відповіді, а ще й були неабияк розлючені через мінімальну поразку на Джузеппе Меацца (1:0). У тій грі "зміям" удалось закрити майже всі підходи до власного штрафного, та й футбол у виконанні команди Сімоне Індзагі був таким, за яким вже встигли засумувати фанати "нерадзуррі".

Інтер перед початком нового сезону декларував наміри боротись за чемпіонський титул, ось тільки на рахунку футболістів Індзагі тільки 15 очок після дев’яти турів та відставання у вісім балів від лідера в особі Наполі. Це викликає багато питань до колективу, а також уже встигло цілком слушним чином підняти питання щодо можливої відставки головного тренера, що особливо гостро стояло після двох поспіль поразок від Удінезе (1:3) та Роми (1:2), саме на тлі яких і відбулась перемога над Барселоною. Тоді всі ці розмови трохи принишкли, а успіх на Камп Ноу ризикує взагалі їх поховати до наступного ланцюжку невдач Інтера в майбутньому.

У цій зустрічі букмекери віддають перевагу Барселоні. Так, на каталонців можна поставити з коефіцієнтом 1,48. Тріумф Інтера ж оцінюється в 7,00. Нічийний результат має показник 4,82.

№ Команда И В Н П З П О 1 Баварія 3 3 0 0 9 0 9 2 Інтер 3 2 0 1 3 2 6 3 Барселона 3 1 0 2 5 4 3 4 Вікторія Пльзень 3 0 0 3 1 12 0

Орієнтовні склади:

Барселона: тер Штегена — Роберто, Піке, Гарсія, Алонсо — Гаві, Бускетс, Педрі — Дембеле, Левандовські, Фаті.

Інтер: Онана — Шкрініар, де Врей, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Мартінес, Джеко.

Травмовані: Араухо, Бельєрін, Депай, Кесс’є, Крістенсен, Кунде — Брозович, Далберт, Кордас, Корреа, Лукаку.

Статистика:

Поточна форма:

Цікаві факти:

— Барселона виграла в п’ять із п’яти останніх домашніх матчів проти Інтера в турнірах під егідою УЕФА;

— остання перемога Інтера на Камп Ноу датована 1970 роком, коли команди брали участь у Кубку ярмарку (попередник Кубка УЄФА та Ліги Європи, який не мав приналежності до власне УЕФА);

— Барселона три матчі поспіль не може розійтись із суперниками інакше, аніж із мінімальним рахунком на чиюсь користь.

Тренери кажуть

Хаві, головний тренер Барселони:

"Ми очікуємо приблизно на те саме, що й минулого тижня. Суперники дуже зосереджені на обороні, де серединний блок відходить глибоко назад. Ми старанно попрацювали на тренуваннях, відпрацьовуючи якнайкраще цей момент. Думаю, що в останні 15 – 20 хвилин у Мілані Барса виглядала сильнішою".

Сімоне Індзагі, головний тренер Інтера:

"Минулого тижня я сказав перед грою, що зустрічі з Барселоною — це виклик та чудова нагода для нас. І ми дуже успішно нею скористалися. Цей матч — фундамент для виходу до наступного кола турніру. Знаємо, що тут буде важко: ми вийдемо на складний для кожної команди стадіон на зустріч проти дуже сильного суперника".