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-
РБ Лейпциг
-
11 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Севілья
-
11 жовтня
22:00
ПСЖ
-
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-
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22:00
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-
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-
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19:45
Атлетіко
-
Брюгге
-
12 жовтня
19:45
Рейнджерс
-
Ліверпуль
-
12 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Порту
-
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Баварія
-
12 жовтня
22:00
Барселона
-
Інтер
-
12 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
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-
12 жовтня
22:00
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-
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-
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Ракетна атака на Україну: в Шахтарі напружена атмосфера перед матчем з Реалом — AS

10 жовтня 2022

Андрій Пятов, офіційний сайт Шахтаря

Гравці донецької команди дуже стурбовані новинами з України.

Завтра, 11 жовтня, у Варшаві відбудеться матч Ліги чемпіонів між Шахтарем і Реалом. Нагадаємо, що минулого тижня українська команда зазнала мінімальної поразки — 1:2.

Сьогодні гравці Шахтаря, як і вся Україна, знаходяться у вкрай напруженому стані через масований ракетний обстріл зі сторони країни-терористки рф. Як відзначає авторитетне видання AS, футболісти Шахтаря дуже пригнічені новинами з України.

"Обличчя сьогодні вранці за сніданком були дуже серйозні, майже як на похоронах", - зазначило джерело.

Нагадаємо, раніше голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін наголосив, що останні події не повинні бути відмовкою, у Лізі чемпіонів треба викладатися на 1000 відсотків.

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