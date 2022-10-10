Ракетна атака на Україну: в Шахтарі напружена атмосфера перед матчем з Реалом — AS

Гравці донецької команди дуже стурбовані новинами з України.

Завтра, 11 жовтня, у Варшаві відбудеться матч Ліги чемпіонів між Шахтарем і Реалом. Нагадаємо, що минулого тижня українська команда зазнала мінімальної поразки — 1:2.

Сьогодні гравці Шахтаря, як і вся Україна, знаходяться у вкрай напруженому стані через масований ракетний обстріл зі сторони країни-терористки рф. Як відзначає авторитетне видання AS, футболісти Шахтаря дуже пригнічені новинами з України.

"Обличчя сьогодні вранці за сніданком були дуже серйозні, майже як на похоронах", - зазначило джерело.

Нагадаємо, раніше голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін наголосив, що останні події не повинні бути відмовкою, у Лізі чемпіонів треба викладатися на 1000 відсотків.