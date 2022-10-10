Трубін: Останні події не повинні бути відмовкою, у Лізі чемпіонів треба викладатися на 1000 відсотків

Анатолій Трубін — про матч з Реалом у ЛЧ.

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін поділився думками напередодні матчу-відповіді ЛЧ з Реалом.

"Останні новини є дуже сумними для всіх нас, для всіх українців. Однак нам треба бути сильними й показати всьому світові, що українці – сильний народ. Слід завтра вийти та максимально сконцентруватися на матчі. Останні події не повинні бути відмовкою, адже це Ліга чемпіонів і тут потрібно викладатися не на 100 відсотків, а на 1 000. Я сам родом з Донецька і був на багатьох матчах Шахтаря в Донецьку. Уважаю, якби ми грали в Донецьку, то мали б значно більше шансів, адже підтримка вболівальників та атмосфера на Донбас Арені – це інший рівень. Я дуже за цим сумую. Згоден із Містером, що ми переможемо й чимшвидше гратимемо на Донбас Арені матчі Ліги чемпіонів. І для всіх це буде свято.

Зараз важко сфокусуватися на грі, але, вважаю, ми зліплені з такого тіста, що нам не можна сидіти склавши руки й думати про погане. Ми маємо бути однією командою, яка буде дуже мотивованою та сфокусованою на максимум. Як уже говорив Містер, 90 хвилин Ліги чемпіонів допомагають уболівальникам в Україні забути про всі проблеми. Як і наші воїни, ми намагатимемось робити все, щоб подарувати нашим людям радість та усмішку. Хоч на 90 хвилин люди можуть забути про все, що зараз відбувається, й зосередитись лише на футболі. Футбол – гра, яку всі люблять, він дарує позитивні емоції.

Завтра буде геть інша гра, адже до матчу-відповіді ми краще підготувалися. Ми знаємо, що можемо грати краще навіть проти таких команд, як Реал. Як зазначив Містер, нам потрібно більше хоробрості, слід грати у свою гру й бути Шахтарем. Якщо будуть моменти, коли мені доведеться виручити команду, – це те, що я повинен робити. Кожен має свою роль на футбольному полі й кожен повинен її виконувати на найвищому рівні. Слід зіграти ідеально, якщо бажаєш перемогти Реал", — цитує Трубіна офіційний сайт Шахтаря.