Йовічевіч: Сподіваємось, що Реал не покаже свою найкращу гру

Думка тренера Шахтаря перед матчем ЛЧ.

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч висловився перед матчем з Реалом в Лізі чемпіонів.

"Ми граємо проти найкращих, але ми маємо 90 хвилин і сподіваємось, що Реал не покаже свою найкращу гру. Ми зробимо необхідні корективи. Ми будемо сміливішими в атаці і хочемо робити менше помилок у півзахисті, тому що Реал дуже небезпечний при переході з оборони в атаку. Ми хочемо бути собою і грати так, як звикли. Ми робили це у другому таймі на Сантьяго Бернабеу", — сказав Йовічевіч.

Матч Шахтар — Реал відбудеться 11 жовтня. Стартовий свисток — о 22.00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію матчу.