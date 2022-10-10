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11 жовтня
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Селтік
-
РБ Лейпциг
-
11 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Севілья
-
11 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Бенфіка
-
11 жовтня
22:00
Наполі
-
Аякс
-
12 жовтня
19:45
Атлетіко
-
Брюгге
-
12 жовтня
19:45
Рейнджерс
-
Ліверпуль
-
12 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Порту
-
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Баварія
-
12 жовтня
22:00
Барселона
-
Інтер
-
12 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
Айнтрахт Франкфурт
-
12 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
12 жовтня
22:00

Йовічевіч: Сподіваємось, що Реал не покаже свою найкращу гру

10 жовтня 2022

Йовічевіч: Сподіваємось, що Реал не покаже свою найкращу гру

Думка тренера Шахтаря перед матчем ЛЧ.

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч висловився перед матчем з Реалом в Лізі чемпіонів.

"Ми граємо проти найкращих, але ми маємо 90 хвилин і сподіваємось, що Реал не покаже свою найкращу гру. Ми зробимо необхідні корективи. Ми будемо сміливішими в атаці і хочемо робити менше помилок у півзахисті, тому що Реал дуже небезпечний при переході з оборони в атаку. Ми хочемо бути собою і грати так, як звикли. Ми робили це у другому таймі на Сантьяго Бернабеу", — сказав Йовічевіч.

Матч Шахтар — Реал відбудеться 11 жовтня. Стартовий свисток — о 22.00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію матчу.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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