Йовічевіч: Битимемось так, як б'ються ЗСУ за нашу свободу

Сильні слова Ігора Йовічевіча перед матчем з Реалом у Лізі чемпіонів

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч висловився перед матчем з Реалом у Лізі чемпіонів. Хорват закликав підопічних брати приклад із ЗСУ, які героїчно боронять нашу країну.

"Ми переможемо. Знищити нас не можна, наш дух, єдність. Можна тільки тимчасово погіршити нам настрій. Разом ми сильніші. Сприймаємо це як суспільну відповідальність.

Битимемось так, як б'ються ЗСУ за нашу свободу. Це мінімум, що ми можемо показати", — сказав тренер.

Матч Шахтар — Реал відбудеться 11 жовтня. Стартовий свисток — о 22.00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію матчу.