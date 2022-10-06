Обамеянг: Знали, як нам потрібно було грати проти Мілана, враховуючи, що в їхньому складі теж є чудові нападники

Нападник Челсі задоволений грою проти Мілана в Лізі чемпіонів.

Нападник Челсі П'єр-Емерік Обамеянг прокоментував перемогу над Міланом в Лізі чемпіонів (3:0).

"Це була непроста гра, Мілан добре грав у першому таймі. Тоді ми продовжили збільшувати інтенсивність і стали домінувати. Це надало впевненості у собі. Я почуваюся тут добре. Як я вже казав, мої товариші по команді та персонал клубу дуже добре прийняли мене.

Я думаю, що перший гол був дуже важливим, він дав нам сил та впевненості у грі. Ми знали, як нам потрібно було грати проти Мілана, враховуючи, що в їхньому складі теж є чудові нападники. Я думаю, що наш захист сьогодні зробив неймовірну роботу.

Легше, коли ти виграєш матчі, настрій зараз дуже добрий. Ми намагатимемося продовжувати в тому ж дусі", — цитує Обамеянга офіційний сайт УЄФА.

Після екватору групового турніру Зальцбург лідирує в квартеті Е, маючи 5 очок. У Челсі та Мілана по 4 пункти. Динамо Загреб здобув 3 пункти.