РБ Лейпциг — Селтік 3:1 Відео голів та огляд матчу

Дивіться огляд гри Ліги чемпіонів на Football.ua.

Конкуренти донецького Шахтаря та мадридського Реала за групою Ліги чемпіонів УЄФА своє очне протистояння проводили на кілька годин раніше, аніж почалась зустріч у столиці Іспанії.

Німецький РБ Лейпциг відмовився визнавати свій статус аутсайдера квартету в цій грі, і вже в середині першого тайму відкрив рахунок, однак через важку травму втратив на тривалий час голкіпера Петера Гулачі.

Селтік відповів кривдникам одразу поперерві зусиллями Жоти, проте подвійний постріл від Андре Сілви з інтервалом майже в 13 хвилин в підсумку зумовив появу остаточного рахунку на табло.

Огляд матчу:

РБ Лейпциг — Селтік 3:1

Голи: Нкунку, 27, Сілва, 64, 77 — Жота, 48

РБ Лейпциг: Гулачі (Блазвіх, 13) — Сімакан, Орбан, Гвардіол, Раум (Хальстенберг, 81) — Шлягер, Кампль (Хайдара, 71), Собослай (Поульсен, 82), Нкунку, Вернер (Форсберг, 71) — Сілва.

Селтік: Гарт — Тейлор, Єнц, Велш, Юранович — Хатате (Маккарті, 82), Макгрегор (Абільдгорд, 37), О'Райлі (Хакшабанович, 75) — Жота, Маеда (Форрест, 75) — Фурухасі (Якумакіс, 82).

Попередження: Кампль — О'Райлі.

Джерело: MEGOGO.