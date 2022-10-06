Поттер: Перемога над Міланом дуже важлива, але ми ще маємо пройти довгий шлях

Думка тренера Челсі після звитяги в Лізі чемпіонів.

Головний тренер Челсі Грем Поттер прокоментував перемогу над Міланом (3:0) у матчі Ліги чемпіонів.

"Це був добрий матч для нас. Нам треба було грати добре і, як я вже казав перед грою, показати правильний настрій. Думаю, що прагнення гравців було фантастичним. Справді важлива перемога для нас.

Мені здалося, що ми почали трохи нервово, може, перші п'ять хвилин. Ймовірно, це стало результатом того, що ми хотіли досягти успіху. Але потім ми взяли гру під контроль і стали загрожувати. Перший гол був важливим.

Крім кінцівки першого тайму, у них було не так багато моментів, це багато говорить про команду. Це важлива перемога, але ми ще маємо пройти довгий шлях", — цитує Поттера офіційний сайт УЄФА.

Після екватору групового турніру Зальцбург лідирує в квартеті Е, маючи 5 очок. У Челсі та Мілана по 4 пункти. Динамо Загреб здобув 3 пункти.