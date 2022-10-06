Вератті — про Мессі: Для мене він ікона, найкращий в історії

Італієць в захваті від аргентинського форварда Ліонеля Мессі.

Півзахисник ПСЖ Марко Вератті висловився про свого одноклубника Ліонеля Мессі. Нагадаємо, Мессі забив гол у ворота Бенфіки (1:1) у вчорашньому матчі ЛЧ.

"Те, що він робить – просто неймовірно. До цього неможливо звикнути! Саме завдяки простим речам, які він робить, ви закохуєтесь у нього. Для мене, як для людини, яка любить футбол, вона ікона, найкраща в історії", — цитує Вератті офіційний сайт УЄФА.

До речі, Мессі та Александер-Арнольд претендують на звання автора кращого голу тижня Ліги чемпіонів.