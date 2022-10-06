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-
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-
11 жовтня
22:00
Шахтар
-
Реал Мадрид
-
11 жовтня
22:00
Селтік
-
РБ Лейпциг
-
11 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Севілья
-
11 жовтня
22:00
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-
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-
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22:00
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-
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-
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19:45
Атлетіко
-
Брюгге
-
12 жовтня
19:45
Рейнджерс
-
Ліверпуль
-
12 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Порту
-
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Баварія
-
12 жовтня
22:00
Барселона
-
Інтер
-
12 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
Айнтрахт Франкфурт
-
12 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
12 жовтня
22:00

Вератті — про Мессі: Для мене він ікона, найкращий в історії

06 жовтня 2022

Ліонель Мессі, офіційний сайт УЄФА

Італієць в захваті від аргентинського форварда Ліонеля Мессі.

Півзахисник ПСЖ Марко Вератті висловився про свого одноклубника Ліонеля Мессі. Нагадаємо, Мессі забив гол у ворота Бенфіки (1:1) у вчорашньому матчі ЛЧ.

"Те, що він робить – просто неймовірно. До цього неможливо звикнути! Саме завдяки простим речам, які він робить, ви закохуєтесь у нього. Для мене, як для людини, яка любить футбол, вона ікона, найкраща в історії", — цитує Вератті офіційний сайт УЄФА.

До речі, Мессі та Александер-Арнольд претендують на звання автора кращого голу тижня Ліги чемпіонів.

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