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-
11 жовтня
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Атлетіко
-
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-
12 жовтня
19:45
Рейнджерс
-
Ліверпуль
-
12 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Порту
-
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Баварія
-
12 жовтня
22:00
Барселона
-
Інтер
-
12 жовтня
22:00
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Родріго: Наша локальна невдача, що ми не змогли забити більше

06 жовтня 2022

Родріго, офіційний сайт УЄФА

Гравець Реала висловився після матчу з Шахтарем у Лізі чемпіонів.

Нападник Реала Родріго прокоментував перемогу своєї команди у матчі з Шахтарем у Лізі чемпіонів (2:1). Нагадаємо, що бразилець відкрив рахунок у матчі.

"Вважаю, у цьому наша локальна невдача, що ми не змогли забити більше. Було створено безліч гольових моментів, але, гадаю, велика частка випадку в тому, що ми обмежилися лише двома голами. Сподіваймося, що в наступному матчі реалізуємо більше", — цитує бразильця офіційний сайт УЄФА.

Після 3-х турів Реал лідирує у групі, маючи 9 очок. У Шахтаря друга сходинка і 4 бали. Лейпциг має у своєму активі 3 пункти, а Селтік — 1.

Наступний тур відбудеться 11 жовтня: Шахтар прийматиме Реал, а Лейпциг відправиться в гості до Селтіка.

команди
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