Родріго: Наша локальна невдача, що ми не змогли забити більше

Гравець Реала висловився після матчу з Шахтарем у Лізі чемпіонів.

Нападник Реала Родріго прокоментував перемогу своєї команди у матчі з Шахтарем у Лізі чемпіонів (2:1). Нагадаємо, що бразилець відкрив рахунок у матчі.

"Вважаю, у цьому наша локальна невдача, що ми не змогли забити більше. Було створено безліч гольових моментів, але, гадаю, велика частка випадку в тому, що ми обмежилися лише двома голами. Сподіваймося, що в наступному матчі реалізуємо більше", — цитує бразильця офіційний сайт УЄФА.

Після 3-х турів Реал лідирує у групі, маючи 9 очок. У Шахтаря друга сходинка і 4 бали. Лейпциг має у своєму активі 3 пункти, а Селтік — 1.

Наступний тур відбудеться 11 жовтня: Шахтар прийматиме Реал, а Лейпциг відправиться в гості до Селтіка.