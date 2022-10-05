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Атлетіко
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Брюгге
-
12 жовтня
19:45
Рейнджерс
-
Ліверпуль
-
12 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Порту
-
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Баварія
-
12 жовтня
22:00
Барселона
-
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-
12 жовтня
22:00
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Севілья — Боруссія Д 1:4 Відео голів та огляд матчу

05 жовтня 2022

Радість гравців Боруссії Д, Getty Images

До вашої уваги — найкращі моменти матчу Ліги чемпіонів.

Дортмундська Боруссія у матчі квартету G розібралася з Севільєю — 4:1. Перші 3 м'ячі "джмелі" забили до перерви, а після повернення з роздягалень команди обмінялися голами.

Зазначимо, що після гри іспанський клуб прийняв рішення про звільнення Хулена Лопетегі.

Огляд матчу:

 
 

Севілья — Боруссія Д - 1:4

Голи: Ен Несірі, 51 - Геррейро, 6, Беллінгем, 41, Адеємі, 43, Брандт, 75

Севілья: Буну — Навас (Монтьєль, 46), Кармона, Салас, Теллес — Хордан (Дольберг, 77), Гудель, Ракітіч (Делейні, 62) — Іско (Гомес, 62), Сусо (Ламела, 46), Ен Несірі.

Боруссія Д: Маєр — Геррейро (Роте, 80), Шлоттербек, Зюле, Меньє — Озкан (Пападопулос, 86), Джан, Беллінгем, Брандт (Азар, 86), Адеємі (Мален, 65) — Мукоко (Модест, 81).

Попередження: Гудель, Ен Несірі, Ламела, Озкан, Салас.

Нагадаємо, в іншому матчі групи Ман Сіті познущався над Копенгагеном.

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