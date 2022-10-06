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Брюгге
-
12 жовтня
19:45
Рейнджерс
-
Ліверпуль
-
12 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Порту
-
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Баварія
-
12 жовтня
22:00
Барселона
-
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-
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Челсі — Мілан 3:0 Відео голів та огляд матчу

06 жовтня 2022

Маунт і Джеймс святкують перемогу, Getty Images

До вашої уваги — найкращі моменти матчу третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

У матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів лондонський Челсі на своєму полі познущався над Міланом, який наразі добряче страждає через кадрові негаразди.

Таким чином Грем Поттер зумів здобути дебютну перемогу у Лізі чемпіонів, яка також стала першою для "синіх" у новому розіграші найпрестижнішого клубного турніру континенту.

Огляд матчу:


Челсі — Мілан — 3:0

Голи: Фофана, 24, Обамеянг, 56, Джеймс, 62

Челсі: Аррісабалага — Фофана (Чалоба, 38), Тьягу Сілва, Кулібалі — Джеймс, Лофтус-Чік, Ковачич (Жоржиньйо, 66), Чілвелл — Маунт (Гаверц, 74), Стерлінг (Броха, 75) — Обамеянг (Галлагер, 65)

Мілан: Тетерушану — Дест, Калюлю, Томорі, Балло-Туре — Беннасер (Побега, 73), Тоналі — Крунич (Габбія, 65), Де Кетеларе (Ребич, 66), Леау (Діас, 72) — Жиру (Орігі, 73)

Попередження: Ковачич, 39, Тьягу Сілва, 71 — Крунич, 8, Балло-Туре, 15, Томорі, 15.

Також у рамках квартету Е Зальцбург обіграв Динамо Загреб.

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