Челсі — Мілан 3:0 Відео голів та огляд матчу

До вашої уваги — найкращі моменти матчу третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

У матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів лондонський Челсі на своєму полі познущався над Міланом, який наразі добряче страждає через кадрові негаразди.

Таким чином Грем Поттер зумів здобути дебютну перемогу у Лізі чемпіонів, яка також стала першою для "синіх" у новому розіграші найпрестижнішого клубного турніру континенту.

Огляд матчу:



Челсі — Мілан — 3:0

Голи: Фофана, 24, Обамеянг, 56, Джеймс, 62

Челсі: Аррісабалага — Фофана (Чалоба, 38), Тьягу Сілва, Кулібалі — Джеймс, Лофтус-Чік, Ковачич (Жоржиньйо, 66), Чілвелл — Маунт (Гаверц, 74), Стерлінг (Броха, 75) — Обамеянг (Галлагер, 65)

Мілан: Тетерушану — Дест, Калюлю, Томорі, Балло-Туре — Беннасер (Побега, 73), Тоналі — Крунич (Габбія, 65), Де Кетеларе (Ребич, 66), Леау (Діас, 72) — Жиру (Орігі, 73)

Попередження: Ковачич, 39, Тьягу Сілва, 71 — Крунич, 8, Балло-Туре, 15, Томорі, 15.

Також у рамках квартету Е Зальцбург обіграв Динамо Загреб.