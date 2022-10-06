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РБ Зальцбург
-
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Шахтар
-
Реал Мадрид
-
11 жовтня
22:00
Селтік
-
РБ Лейпциг
-
11 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Севілья
-
11 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Бенфіка
-
11 жовтня
22:00
Наполі
-
Аякс
-
12 жовтня
19:45
Атлетіко
-
Брюгге
-
12 жовтня
19:45
Рейнджерс
-
Ліверпуль
-
12 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Порту
-
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Баварія
-
12 жовтня
22:00
Барселона
-
Інтер
-
12 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
Айнтрахт Франкфурт
-
12 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
12 жовтня
22:00

Шахтар — другий після трьох турів у групі F

06 жовтня 2022

Матвієнко проти Бензема, Getty Images

"Гірники" у останньому матчі програли мадридському Реалу.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар на Сантьяго Бернабеу поступився Реалу із рахунком 1:2.

На голи від Родріго та Вінісіуса відповів Олександр Зубков. На жаль, у другому таймі на більше "гірників" не вистачило.

Але перемога над Лейпцигом та нічия у матчі проти Селтіка допомагають Шахтар втримати друге місце у групі F.

Реал йде першим з 9 набраними балами, Лейпциг здобув першу перемогу та має 3 залікові бали, Селтік з 1 очком — останній.

Команда И В Н П З П О
1 Реал Мадрид 3 3 0 0 7 1 9
2 Шахтар 3 1 1 1 6 4 4
3 РБ Лейпциг 3 1 0 2 4 7 3
4 Селтік 3 0 1 2 2 7 1

 

Відео голів та огляд матчу Реал — Шахтар можна дивитись на Football.ua.

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