Шахтар — другий після трьох турів у групі F

"Гірники" у останньому матчі програли мадридському Реалу.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар на Сантьяго Бернабеу поступився Реалу із рахунком 1:2.

На голи від Родріго та Вінісіуса відповів Олександр Зубков. На жаль, у другому таймі на більше "гірників" не вистачило.

Але перемога над Лейпцигом та нічия у матчі проти Селтіка допомагають Шахтар втримати друге місце у групі F.

Реал йде першим з 9 набраними балами, Лейпциг здобув першу перемогу та має 3 залікові бали, Селтік з 1 очком — останній.

№ Команда И В Н П З П О 1 Реал Мадрид 3 3 0 0 7 1 9 2 Шахтар 3 1 1 1 6 4 4 3 РБ Лейпциг 3 1 0 2 4 7 3 4 Селтік 3 0 1 2 2 7 1

Відео голів та огляд матчу Реал — Шахтар можна дивитись на Football.ua.