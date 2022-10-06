Шахтар — другий після трьох турів у групі F

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар на Сантьяго Бернабеу поступився Реалу із рахунком 1:2.
На голи від Родріго та Вінісіуса відповів Олександр Зубков. На жаль, у другому таймі на більше "гірників" не вистачило.
Але перемога над Лейпцигом та нічия у матчі проти Селтіка допомагають Шахтар втримати друге місце у групі F.
Реал йде першим з 9 набраними балами, Лейпциг здобув першу перемогу та має 3 залікові бали, Селтік з 1 очком — останній.
Відео голів та огляд матчу Реал — Шахтар можна дивитись на Football.ua.