Стрічка новин

16:04

Ліга чемпіонів-2022/23: розклад та результати матчів

15:53

Шахтар — Реал: історія протистоянь

15:44

Поттер: Челсі добре знає, хто такий Жиру. Він добре користується своїми сильними якостями

14:28

Гвардіола — перед матчем з Копенгагеном: Оступимося зараз — і потім не буде часу виправитися

13:40

Клопп — про гру з Рейнджерс: Переконливий виступ, першокласний захист, я більш ніж щасливий

13:15

Індзагі — про перемогу над Барселоною: Прекрасний вечір, але поки що ми нічого не досягли

12:44

Хаві: У Лізі чемпіонів у нас залишається три фінали

12:30

Тренер Брюгге: Деталі, на які ми звернули увагу перед грою, були враховані, і це мене справді тішить

12:06

Сімеоне: Атлетіко має зберігати спокій, в нас є ще три матчі, щоб змінити цю ситуацію

11:52

Лаутаро: Перемога над Барселоною здобута всім серцем