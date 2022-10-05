Баварія
5
Вікторія Пльзень
0
04 жовтня
19:45
Марсель
4
Спортінг Лісабон
1
04 жовтня
20:00
Ліверпуль
2
Рейнджерс
0
04 жовтня
22:00
Аякс
1
Наполі
6
04 жовтня
22:00
Брюгге
2
Атлетіко
0
04 жовтня
22:00
Порту
2
Баєр Леверкузен
0
04 жовтня
22:00
Інтер
1
Барселона
0
04 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
0
Тоттенгем
0
04 жовтня
22:00
РБ Зальцбург
-
Динамо Загреб
-
05 жовтня
19:45
РБ Лейпциг
-
Селтік
-
05 жовтня
19:45
Челсі
-
Мілан
-
05 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Шахтар
-
05 жовтня
22:00
Манчестер Сіті
-
Копенгаген
-
05 жовтня
22:00
Севілья
-
Боруссія Дортмунд
-
05 жовтня
22:00
Бенфіка
-
ПСЖ
-
05 жовтня
22:00
Ювентус
-
Маккабі Хайфа
-
05 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Манчестер Сіті
-
11 жовтня
19:45
Маккабі Хайфа
-
Ювентус
-
11 жовтня
19:45
Мілан
-
Челсі
-
11 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
РБ Зальцбург
-
11 жовтня
22:00
Шахтар
-
Реал Мадрид
-
11 жовтня
22:00
Селтік
-
РБ Лейпциг
-
11 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Севілья
-
11 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Бенфіка
-
11 жовтня
22:00
Наполі
-
Аякс
-
12 жовтня
19:45
Атлетіко
-
Брюгге
-
12 жовтня
19:45
Рейнджерс
-
Ліверпуль
-
12 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Порту
-
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Баварія
-
12 жовтня
22:00
Барселона
-
Інтер
-
12 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
Айнтрахт Франкфурт
-
12 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
12 жовтня
22:00

Поттер: Челсі добре знає, хто такий Жиру. Він добре користується своїми сильними якостями

05 жовтня 2022

Грем Поттер, офіційний сайт УЄФА

Коуч Челсі — про поєдинок Ліги чемпіонів, а також про протистояння з ексгравцем "аристократів".

Головний тренер Челсі Грем Поттер поділився думками напередодні матчу з Міланом в Лізі чемпіонів.

"Дуже ясно, як Мілан хоче атакувати та оборонятися. Вони вміють забивати по-різному. Челсі добре знає, хто такий Жиру. Це фантастичний гравець. Він дуже користується своїми сильними якостями. Я з нетерпінням чекаю на матч. Мілан — топова команда. Ми повинні дуже добре зіграти, щоб досягти бажаного результату", — сказав Поттер на пресконференції.

Матч Челсі — Мілан відбудеться сьогодні. Стартовий свисток пролунає о 22:00. Football.ua проводитиме онлайн-трансляцію зустрічі.

команди
статті на тему:
Пеп Гвардіола, офіційний сайт УЄФА 05 октября 2022 Гвардіола — перед матчем з Копенгагеном: Оступимося зараз — і потім не буде часу виправитися
Сімоне Індзагі, офіційний сайт УЄФА 05 октября 2022 Індзагі — про перемогу над Барселоною: Прекрасний вечір, але поки що ми нічого не досягли
Юрген Клопп, офіційний сайт УЄФА 05 октября 2022 Клопп — про гру з Рейнджерс: Переконливий виступ, першокласний захист, я більш ніж щасливий
  Rambler's Top100