Поттер: Челсі добре знає, хто такий Жиру. Він добре користується своїми сильними якостями

Головний тренер Челсі Грем Поттер поділився думками напередодні матчу з Міланом в Лізі чемпіонів.
"Дуже ясно, як Мілан хоче атакувати та оборонятися. Вони вміють забивати по-різному. Челсі добре знає, хто такий Жиру. Це фантастичний гравець. Він дуже користується своїми сильними якостями. Я з нетерпінням чекаю на матч. Мілан — топова команда. Ми повинні дуже добре зіграти, щоб досягти бажаного результату", — сказав Поттер на пресконференції.
Матч Челсі — Мілан відбудеться сьогодні. Стартовий свисток пролунає о 22:00. Football.ua проводитиме онлайн-трансляцію зустрічі.