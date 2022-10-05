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-
РБ Зальцбург
-
11 жовтня
22:00
Шахтар
-
Реал Мадрид
-
11 жовтня
22:00
Селтік
-
РБ Лейпциг
-
11 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Севілья
-
11 жовтня
22:00
ПСЖ
-
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-
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-
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-
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Атлетіко
-
Брюгге
-
12 жовтня
19:45
Рейнджерс
-
Ліверпуль
-
12 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Порту
-
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Баварія
-
12 жовтня
22:00
Барселона
-
Інтер
-
12 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
Айнтрахт Франкфурт
-
12 жовтня
22:00
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Гвардіола — перед матчем з Копенгагеном: Оступимося зараз — і потім не буде часу виправитися

05 жовтня 2022

Пеп Гвардіола, офіційний сайт УЄФА

Думка іспанського коуча перед матчем з данським колективом.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола висловився напередодні матчу Ліги чемпіонів проти Копенгагена.

"Ми маємо бути обережними. Оступимося зараз — і потім не буде часу виправитися. Календар матчів через чемпіонат світу дуже щільний. Треба звикати. Знаємо, наскільки важливі домашні матчі. Я дивився матчі Копенгагена вчора ввечері та сьогодні. Це гарна, дуже організована команда. Потрібно буде докласти зусиль, щоб виграти важливий поєдинок. Якщо у трьох матчах візьмемо дев'ять очок, то практично забезпечимо собі вихід із групи", - цитує Пепа офіційний сайт УЄФА.

Поєдинок Манчестер Сіті — Копенгаген відбудеться сьогодні о 22:00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію зустрічі.

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