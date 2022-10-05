Гвардіола — перед матчем з Копенгагеном: Оступимося зараз — і потім не буде часу виправитися

Думка іспанського коуча перед матчем з данським колективом.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола висловився напередодні матчу Ліги чемпіонів проти Копенгагена.

"Ми маємо бути обережними. Оступимося зараз — і потім не буде часу виправитися. Календар матчів через чемпіонат світу дуже щільний. Треба звикати. Знаємо, наскільки важливі домашні матчі. Я дивився матчі Копенгагена вчора ввечері та сьогодні. Це гарна, дуже організована команда. Потрібно буде докласти зусиль, щоб виграти важливий поєдинок. Якщо у трьох матчах візьмемо дев'ять очок, то практично забезпечимо собі вихід із групи", - цитує Пепа офіційний сайт УЄФА.

Поєдинок Манчестер Сіті — Копенгаген відбудеться сьогодні о 22:00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію зустрічі.