Клопп — про гру з Рейнджерс: Переконливий виступ, першокласний захист, я більш ніж щасливий

Німець висловився після важливої звитяги у Лізі чемпіонів

Головний тренер Юрген Клопп прокоментував перемогу над Рейнджерсом у третьому турі Ліги чемпіонів (2:0).

"Це було саме те, що нам було потрібне. Це був супер, переконливий виступ, першокласний захист, усі виклалися у цьому новому складі. Так, іноді вам доводиться щось міняти. Звичайно, для Рейнджерса було сюрпризом те, як ми зіграли. 2:0 — я більш ніж щасливий", — цитує Клоппа офіційний сайт УЄФА з посиланням на BT Sport.

На екваторі групового турніру Наполі очолює квартет, маючи 9 очок, у Ліверпуля друга сходинка і 6 балів. На три пункти від мерсисайдців відстає Аякс. А у Рейнджерса нуль у графі набраних очок.