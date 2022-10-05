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-
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22:00
Динамо Загреб
-
РБ Зальцбург
-
11 жовтня
22:00
Шахтар
-
Реал Мадрид
-
11 жовтня
22:00
Селтік
-
РБ Лейпциг
-
11 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Севілья
-
11 жовтня
22:00
ПСЖ
-
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-
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-
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-
Брюгге
-
12 жовтня
19:45
Рейнджерс
-
Ліверпуль
-
12 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Порту
-
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Баварія
-
12 жовтня
22:00
Барселона
-
Інтер
-
12 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
Айнтрахт Франкфурт
-
12 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
12 жовтня
22:00

Клопп — про гру з Рейнджерс: Переконливий виступ, першокласний захист, я більш ніж щасливий

05 жовтня 2022

Юрген Клопп, офіційний сайт УЄФА

Німець висловився після важливої звитяги у Лізі чемпіонів

Головний тренер Юрген Клопп прокоментував перемогу над Рейнджерсом у третьому турі Ліги чемпіонів (2:0).

"Це було саме те, що нам було потрібне. Це був супер, переконливий виступ, першокласний захист, усі виклалися у цьому новому складі. Так, іноді вам доводиться щось міняти. Звичайно, для Рейнджерса було сюрпризом те, як ми зіграли. 2:0 — я більш ніж щасливий", — цитує Клоппа офіційний сайт УЄФА з посиланням на BT Sport.

На екваторі групового турніру Наполі очолює квартет, маючи 9 очок, у Ліверпуля друга сходинка і 6 балів. На три пункти від мерсисайдців відстає Аякс. А у Рейнджерса нуль у графі набраних очок.

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