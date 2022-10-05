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-
11 жовтня
22:00
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-
РБ Зальцбург
-
11 жовтня
22:00
Шахтар
-
Реал Мадрид
-
11 жовтня
22:00
Селтік
-
РБ Лейпциг
-
11 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Севілья
-
11 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Бенфіка
-
11 жовтня
22:00
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-
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-
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Атлетіко
-
Брюгге
-
12 жовтня
19:45
Рейнджерс
-
Ліверпуль
-
12 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Порту
-
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Баварія
-
12 жовтня
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-
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-
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22:00
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-
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-
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Індзагі — про перемогу над Барселоною: Прекрасний вечір, але поки що ми нічого не досягли

05 жовтня 2022

Сімоне Індзагі, офіційний сайт УЄФА

Думка Сімоне Індзагі після матчу з грізним супротивником у Лізі чемпіонів.

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі прокоментував перемогу над Барселоною у Лізі чемпіонів (1:0).

"Команда чудово провела матч проти дуже сильного суперника з високим рівнем майстерності. Ми разом стримували тиск, ми добре вели на полі комбінаційну гру. Нам вдалося чудово її провести. Радий і за своїх гравців, і за клуб, і за вболівальників. Прекрасний вечір, але поки що ми нічого не досягли. Нехай навіть перемоги над Барселоною трапляються не так часто.

Коли кожен готовий жертвувати собою, подібними вечорами можна насолоджуватися, жити ними. Ми граємо без Брозовіча та Лукаку. Сподіваюся, інших втрат не буде, хоча сьогодні наприкінці кількох гравців судомою зводило м'язи", — цитує Індзагі офіційний сайт УЄФА.

Після 3-х турів Баварія лідирує у підгрупі, Інтер на 2-ій сходинці, Барселона опустилася на 3-є місце, а Вікторія пасе задніх. У наступному турі Барселона прийматиме Інтер, а Баварія відправиться в Чехію на поєдинок з Вікторією.

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