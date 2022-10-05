Хаві: У Лізі чемпіонів у нас залишається три фінали

Підсумок матчу Інтер — Барселона від головного тренера каталонців.

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував поразку від Інтера у 3-му турі Ліги чемпіонів (0:1).

"Ми були недостатньо наполегливими. Це спантеличує. Тепер наше становище ускладнилося. У Лізі чемпіонів у нас залишається три фінали – саме так ми ставимося до цих матчів.

Ми намагалися грати широко, флангами і дати можливість швидкісним гравцям проходити вглиб. Ми виглядали краще, ніж Інтер, випробували все, що вміли. Однак так нічого й не вийшло.

Ми мали завершувати цей матч краще. Відлітаємо звідси з поразкою, яка залишає нас у дуже складному становищі.

Ми були не настільки динамічні, як мені хотілося. Ми добре провели перші пів години. Однак потім ми втратили у своїй грі цю динамічність. Ми непогано відражали контратаки Інтера і самі створювали гострі моменти, але не змогли скористатися жодним із них", — цитує Хаві офіційний сайт УЄФА.

Після 3-х турів Баварія лідирує у підгрупі, Інтер на 2-ій сходинці, Барселона опустилася на 3-є місце, а Вікторія пасе задніх. У наступному турі Барселона прийматиме Інтер, а Баварія відправиться в Чехію на поєдинок з Вікторією.