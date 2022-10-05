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-
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-
Челсі
-
11 жовтня
22:00
Динамо Загреб
-
РБ Зальцбург
-
11 жовтня
22:00
Шахтар
-
Реал Мадрид
-
11 жовтня
22:00
Селтік
-
РБ Лейпциг
-
11 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Севілья
-
11 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Бенфіка
-
11 жовтня
22:00
Наполі
-
Аякс
-
12 жовтня
19:45
Атлетіко
-
Брюгге
-
12 жовтня
19:45
Рейнджерс
-
Ліверпуль
-
12 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Порту
-
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Баварія
-
12 жовтня
22:00
Барселона
-
Інтер
-
12 жовтня
22:00
Тоттенгем
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Айнтрахт Франкфурт
-
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-
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-
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Хаві: У Лізі чемпіонів у нас залишається три фінали

05 жовтня 2022

Хаві, офіційний сайт УЄФА

Підсумок матчу Інтер — Барселона від головного тренера каталонців.

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував поразку від Інтера у 3-му турі Ліги чемпіонів (0:1).

"Ми були недостатньо наполегливими. Це спантеличує. Тепер наше становище ускладнилося. У Лізі чемпіонів у нас залишається три фінали – саме так ми ставимося до цих матчів.

Ми намагалися грати широко, флангами і дати можливість швидкісним гравцям проходити вглиб. Ми виглядали краще, ніж Інтер, випробували все, що вміли. Однак так нічого й не вийшло.

Ми мали завершувати цей матч краще. Відлітаємо звідси з поразкою, яка залишає нас у дуже складному становищі.

Ми були не настільки динамічні, як мені хотілося. Ми добре провели перші пів години. Однак потім ми втратили у своїй грі цю динамічність. Ми непогано відражали контратаки Інтера і самі створювали гострі моменти, але не змогли скористатися жодним із них", — цитує Хаві офіційний сайт УЄФА.

Після 3-х турів Баварія лідирує у підгрупі, Інтер на 2-ій сходинці, Барселона опустилася на 3-є місце, а Вікторія пасе задніх. У наступному турі Барселона прийматиме Інтер, а Баварія відправиться в Чехію на поєдинок з Вікторією.

команди
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