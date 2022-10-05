Тренер Брюгге: Деталі, на які ми звернули увагу перед грою, були враховані, і це мене справді тішить

Наставник сенсаційного колективу поділився думками стосовно матчу проти мадридського Атлетіко.

Головний тренер бельгійського Брюгге Карл Хуфкенс прокоментував перемогу над Атлетіко.

"Наш план на гру спрацював ідеально. Ми знали, що хочемо зробити, і я дуже задоволений тим, як гравці втілили наші плани в життя. Володіння було б ключовим, щоб вони не стали надто впевненими. Таким чином ми змогли справді змусити їх страждати. У першому таймі ми зробили це дуже добре.

У другому ми боролися трохи більше, оскільки вони почали грати за принципом "все або нічого". Нам потрібно було утриматися від паніки та зберегти агресивну гру не лише у втраті м’яча, а й у його володінні.

Це одна з найскладніших речей, але було вкрай важливо уникнути їх пресингу та спробувати його зламати. На додаток, гравці змогли створити багато хаосу своїми якостями.



Деталі, на які ми звернули увагу перед грою, були враховані, і це мене справді тішить. Ми зробили кілька величезних кроків, але ми ще не досягли мети. Я дуже чекаю майбутніх поєдинків".

Нагадаємо, що Брюгге встановив унікальний рекорд для бельгійських колективів у єврокубках.