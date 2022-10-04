Інтер — Барселона. Напередодні

Football.ua представляє анонс матчу третього туру групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23.

Сьогодні стартує третій тур групової стадії Ліги чемпіонів. У поєдинку групи С зійдуться італійський Інтер і іспанська Барселона.

ІНТЕР — БАРСЕЛОНА. ВІВТОРОК, 4 ЖОВТНЯ, 22:00. ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЛАВКО ВІНЧІЧ (СЛОВЕНІЯ)

Обидві команди на старті турніру зазнали поразок від лідера квартету Баварії, причому з однаковим рахунком — 0:2. І при цьому здобули перемоги над Вікторією. Інтер здолав чеський колектив у минулому турі з рахунком — 2:0, а каталонці "гостинно" привітали колектив з Плзені на Камп Ноу — 5:1.

Після двох турів в групі С вималювалась цілком прогнозована картина: Баварія лідирує, Барса та Інтер борються за другу сходинку, а Вікторія пасе задніх.

Форма Інтера по ходу дистанції цього сезону — справжні американські гірки. Команда Індзагі вправно бере очки з колективами, які на голову слабші, й неодмінно поступається більш серйозним суперникам. Варто відзначити, що по ходу цього сезону Інтер жодного разу не зіграв внічию, а серія з двох перемог відразу закінчується, коли на горизонті замайорів суперник хоча б середньої вагової категорії.

Перед павзою на міжнародні матчі нерадзуррі поступилися Удінезе, а на вихідних не встояли перед Ромою. Ось в такій формі на фоні невдач у внутрішньому чемпіонаті команда Індзагі підходить до поєдинку з доволі потужною Барсою.

Каталонці у піднесеному настрої їдуть до Мілану на поєдинок проти Інтера. Напередодні вони вийшли у лідери Примери завдяки перемозі над Мальйоркою (1:0) та осічки Реала в матчі проти Осасуни (1:1). У грандів іспанського футболу однакова кількість очок, але каталонці попереду завдяки додатковим показникам.

Окремо варто відзначити гру у захисті. В семи матчах чемпіонату Іспанії команда Хаві пропустила лише один гол. А результативність Левандовського просто вражає — 9 м'ячів у Ла Лізі — при тому, що команда зуміла забити всього 19 м'ячів. Тобто майже половину голів на рахунку польського суперфорварда.

За версією букмекерів, Барса повинна виграти цей матч. На перемогу "блаугранас" пропонується коефіцієнт — 1.83, нічия оцінюється коефіцієнтом — 3.95, перемога господарів — 4.20.

Востаннє Інтер та Барса зустрічались на груповому етапі Ліги чемпіонів у 2019 році. Тоді каталонці здобули дві перемоги з однаковим рахунком — 2:1.

Орієнтовні склади:

Інтер: Ханданович — Дюмфріс, Шкріньяр, Ачербі, Бастоні, Дімарко — Барелла, Мхітарян, Чалханоглу — Джеко, Мартінес.

Не зіграють: Брозовіч, Кордаз, Лукаку.

Барселона: Тер Штеген — Бальде, Піке, Крістенсен, Алонсо — Кессьє, Бускетс, Гаві — Дембеле, Левандовські, Фаті.

Не зіграють: Араухо, Бельєрін, Депай, Кунде, де Йонг.

Поточна форма: