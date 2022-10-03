Стрічка новин

14:33

Барселона вирушила на матч проти Інтера без п'яти гравців

14:15

Реал — Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

07:40

Саншеш не допоможе ПСЖ у матчі проти Бенфіки

15:36

Шахтар розпочав продаж квитків на матч з Реалом

17:20

УЄФА розглядає проведення фіналу Ліги чемпіонів у США

16:41

Джурасек: Шанси мали як ми, так і Селтік, тому, вважаю, результат гарний

18:25

Де Брюйне став найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів

16:10

Поттер: Ми здобули лише один пункт, тому розчаровані, але я дуже пишаюся тим, як діяли гравці Челсі

15:15

Мудрик після двох турів Ліги чемпіонів є найкращим гравцем по системі гол+пас

14:52

Захисник Селтика Юранович — після нічиєї з Шахтарем: Віримо, що можемо пройти групу