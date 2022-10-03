Барселона вирушила на матч проти Інтера без п'яти гравців

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів Барселона вирушила на виїзд, де зіграє проти Інтера.
Стала відома заявка каталонської комади:
Тер Штеген, Піке, Серхі, Дембеле, Педрі, Левандовські, Фаті, Торрес, Крістенсен, Алонсо, Альба, Кессі, Роберто, Ерік, Іньякі Пенья, Рафінья, Касадо, Гаві, Бальде, Пабло Торре, Арнау Тенас.
Зазначимо, що у заявці відсутні Френкі де Йонг, Ектор Бельєрін, Мемфіс Депай, Жюль Кунде та Рональд Араухо – у всіх них травми.
Матч Інтер – Барселона відбудеться 4 жовтня о 22:00 за київським часом.