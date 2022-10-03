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-
04 жовтня
22:00
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04 жовтня
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-
05 жовтня
19:45
РБ Лейпциг
-
Селтік
-
05 жовтня
19:45
Реал Мадрид
-
Шахтар
-
05 жовтня
22:00
Манчестер Сіті
-
Копенгаген
-
05 жовтня
22:00
Севілья
-
Боруссія Дортмунд
-
05 жовтня
22:00
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-
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Барселона вирушила на матч проти Інтера без п'яти гравців

03 жовтня 2022

ХАВІ, GETTY IMAGES

У всіх футболістів — травми.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів Барселона вирушила на виїзд, де зіграє проти Інтера.

Стала відома заявка каталонської комади:

Тер Штеген, Піке, Серхі, Дембеле, Педрі, Левандовські, Фаті, Торрес, Крістенсен, Алонсо, Альба, Кессі, Роберто, Ерік, Іньякі Пенья, Рафінья, Касадо, Гаві, Бальде, Пабло Торре, Арнау Тенас.

Зазначимо, що у заявці відсутні Френкі де Йонг, Ектор Бельєрін, Мемфіс Депай, Жюль Кунде та Рональд Араухо – у всіх них травми.

Матч Інтер – Барселона відбудеться 4 жовтня о 22:00 за київським часом.

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