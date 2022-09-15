Ювентус уперше за часи виступів у Лізі чемпіонів програв у двох стартових турах

Туринський клуб ризикує опинитись поза межами плей-оф турніру.

У момент визначення суперників за квартетом H цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА туринський Ювентус сподівався в підсумку посісти бодай одне з перших двох місць, які б могли забезпечити команді участь у весняній частині турніру.

Однак уже після двох зіграних турів команда Массіміліано Аллегрі ризикує зіткнутись із необхідністю переглядати власні плани на єврокубковий сезон, бо на старті програла обом головним конкурентам у боротьбі за перемогу в групі — французькому Парі Сен-Жермен та лісабонські Бенфіці (двічі по 1:2).

Ювентус — Бенфіка 1:2 Відео голів та огляд матчу

У підсумку, "зебри" не мають жодного здобутого балу, і випереджають ізраїльський Маккабі з Хайфи тільки за рахунок кращої різниці забитих та пропущених м’ячів (2:4 проти 1:5).

Як відзначає статистичний ресурс Opta, таке з Юве трапляється вперше за всю історію виступів команди в Лізі чемпіонів — ще ніколи до цього "Стара Синьйора" не розпочинала основний раунд із двох поразок.

На далі на команду Аллегрі очікуватимуть протистояння проти ізраїльського Маккабі вдома (5 жовтня) та на виїзді (15 жовтня).