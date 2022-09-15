Ювентус — Бенфіка 1:2 Відео голів та огляд матчу

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Туринський Ювентус у рамках другого туру Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі приймав лісабонську Бенфіку, намагаючись при цьому компенсувати стартову поразку від французького Парі Сен-Жермен тиждень тому (1:2).

Господарі забили швидкий гол зусиллями Аркадіуша Міліка, після чого намагались дотиснути суперників до другого пропущеного але натомість утратили контроль над станом справ на полі перед відходом на перерву, чим скористались гості.

Бенфіка вистрілила двічі обабіч нетривалої павзи, після чого перехопили ініціативу та місцями знущалась із захисту суперників. Вирішальний м’яч за "орлів" забив екс-нападник донецького Шахтаря Давід Нерес.

Огляд матчу:

Ювентус — Бенфіка 1:2

Голи: Мілік, 4 — Маріу, 43, Нерес 55

Ювентус: Перін — Бремер, Бонуччі, Данілу, Куадрадо (Де Шільо, 58), Костич (Кін, 70) — Маккенні, Міретті (Ді Марія, 58) — Мілік (Фаджолі, 70), Влахович.

Бенфіка: Влаходімос — Грімальдо, Отаменді, Сілва, Ба — Фернандес (Аурсенс, 81), Флорентіну, Маріу (Дракслер, 86), Рафа (Гонсалвеш, 86), Нерес (Шикінью, 81) — Рамос (Муса, 82).

Попередження: Перін, Міретті, Маріу, Ба, Данілу, Паредес, Флорентіну.