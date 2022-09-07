ПСЖ впорався з Ювентусом

Парі Сен-Жермен у рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги чемпіонів приймав на своєму полі Ювентус.
Підопічні Крістофа Галтьє змогли відкрити рахунок уже у дебюті зустрічі зусиллями Кіліана Мбаппе, а в середині тайму форвард подвоїв перевагу.
Ювентус зміг відіграти один м'яч на початку другого тайму завдяки точному удару Маккенні, але на більше туринців не вистачило.
Парі Сен-Жермен завдяки цьому результату посів друге місце у групі за підсумками туру, адже Бенфіка обіграла Маккабі з рахунком 2:0.
ПСЖ — Ювентус 2:1
Голи: Мбаппе, 5, 22 — Маккенні, 53
ПСЖ: Доннарумма — Хакімі (Мукієле, 78), Рамос, Маркіньос, Кімпембе, Мендеш — Верратті (Саншеш, 87), Вітінья (Данілу Перейра, 78) — Мессі (Солер, 84), Неймар, Мбаппе.
Ювентус: Перін — Бонуччі, Данило, Бремер — Куадрадо (Де Шильо, 74), Паредес, Рабйо (Кін, 87), Міретті (Маккенні, 46), Костіч - Мілік (Локателлі, 68), Влахович.