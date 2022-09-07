Динамо Загреб
1
Челсі
0
06 вересня
19:45
Боруссія Дортмунд
3
Копенгаген
0
06 вересня
19:45
РБ Зальцбург
1
Мілан
1
06 вересня
22:00
Селтік
0
Реал Мадрид
3
06 вересня
22:00
РБ Лейпциг
1
Шахтар
4
06 вересня
22:00
Севілья
0
Манчестер Сіті
4
06 вересня
22:00
ПСЖ
2
Ювентус
1
06 вересня
22:00
Бенфіка
2
Маккабі Хайфа
0
06 вересня
22:00
Аякс
-
Рейнджерс
-
07 вересня
19:45
Айнтрахт Франкфурт
-
Спортінг Лісабон
-
07 вересня
19:45
Наполі
-
Ліверпуль
-
07 вересня
22:00
Атлетіко
-
Порту
-
07 вересня
22:00
Брюгге
-
Баєр Леверкузен
-
07 вересня
22:00
Інтер
-
Баварія
-
07 вересня
22:00
Барселона
-
Вікторія Пльзень
-
07 вересня
22:00
Тоттенгем
-
Марсель
-
07 вересня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Інтер
-
13 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
-
Тоттенгем
-
13 вересня
19:45
Рейнджерс
-
Аякс
-
13 вересня
22:00
Ліверпуль
-
Аякс
-
13 вересня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Атлетіко
-
13 вересня
22:00
Порту
-
Брюгге
-
13 вересня
22:00
Баварія
-
Барселона
-
13 вересня
22:00
Марсель
-
Айнтрахт Франкфурт
-
13 вересня
22:00
Мілан
-
Динамо Загреб
-
14 вересня
19:45
Шахтар
-
Селтік
-
14 вересня
19:45
Челсі
-
РБ Зальцбург
-
14 вересня
22:00
Реал Мадрид
-
РБ Лейпциг
-
14 вересня
22:00
Копенгаген
-
Севілья
-
14 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Боруссія Дортмунд
-
14 вересня
22:00
Маккабі Хайфа
-
ПСЖ
-
14 вересня
22:00
Ювентус
-
Бенфіка
-
14 вересня
22:00

ПСЖ впорався з Ювентусом

07 вересня 2022

ПСЖ - Ювентус, getty images

Французька команда здобула три бали.

Парі Сен-Жермен у рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги чемпіонів приймав на своєму полі Ювентус.
Підопічні Крістофа Галтьє змогли відкрити рахунок уже у дебюті зустрічі зусиллями Кіліана Мбаппе, а в середині тайму форвард подвоїв перевагу.
Ювентус зміг відіграти один м'яч на початку другого тайму завдяки точному удару Маккенні, але на більше туринців не вистачило.
Парі Сен-Жермен завдяки цьому результату посів друге місце у групі за підсумками туру, адже Бенфіка обіграла Маккабі з рахунком 2:0.
ПСЖ — Ювентус 2:1
Голи: Мбаппе, 5, 22 — Маккенні, 53
ПСЖ: Доннарумма — Хакімі (Мукієле, 78), Рамос, Маркіньос, Кімпембе, Мендеш — Верратті (Саншеш, 87), Вітінья (Данілу Перейра, 78) — Мессі (Солер, 84), Неймар, Мбаппе.
 
Ювентус: Перін — Бонуччі, Данило, Бремер — Куадрадо (Де Шильо, 74), Паредес, Рабйо (Кін, 87), Міретті (Маккенні, 46),  Костіч - Мілік (Локателлі, 68), Влахович.
команди
  Rambler's Top100