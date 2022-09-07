ПСЖ впорався з Ювентусом

Французька команда здобула три бали.

Парі Сен-Жермен у рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги чемпіонів приймав на своєму полі Ювентус.

Підопічні Крістофа Галтьє змогли відкрити рахунок уже у дебюті зустрічі зусиллями Кіліана Мбаппе, а в середині тайму форвард подвоїв перевагу.

Ювентус зміг відіграти один м'яч на початку другого тайму завдяки точному удару Маккенні, але на більше туринців не вистачило.

Парі Сен-Жермен завдяки цьому результату посів друге місце у групі за підсумками туру, адже Бенфіка обіграла Маккабі з рахунком 2:0.

ПСЖ — Ювентус 2:1

Голи: Мбаппе, 5, 22 — Маккенні, 53