Ліга чемпіонів. Група Н. Атакувальне тріо здобуло перемогу ПСЖ над Маккабі Х, проблемами Ювентуса скористалась Бенфіка

Закінчились два поєдинки Ліги чемпіонів.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті Н туринський Ювентус приймав Бенфіку, а ПСЖ гостювало у Хайфі, де зустрілись з Маккабі.

Ювентус відкрив рахунок вже на четвертій хвилині поєдинку. Пас від Паредеса став гольовим — його завершив Мілік. Але ще до перерви гості рахунок зрівняли. На 43 хвилині Жоау Маріу реалізував пенальті.

Бенфіка вийшла вперед на початку другого тайму. Нерес скористався невпевненими діями захисників Юве та зіграв на добиванні у штрафному.

Ювентус — Бенфіка 1:2

Голи: Мілік, 4 — Маріу, 43, Нерес 55

Ювентус: Перін — Бремер, Бонуччі, Данілу, Куадрадо (Де Шільо, 58), Костич (Кін, 70) — Маккенні, Міретті (Ді Марія, 58) — Мілік (Фаджолі, 70), Влахович.

Бенфіка: Влаходімос — Грімальдо, Отаменді, Сілва, Ба — Фернандес (Аурсенс, 81), Флорентіну, Маріу (Дракслер, 86), Рафа (Гонсалвеш, 86), Нерес (Шикінью, 81) — Рамос (Муса, 82).

Попередження: Перін, Міретті, Маріу, Ба, Данілу, Паредес, Флорентыну.

У паралельному матчі Маккабі зустрічався з ПСЖ.

Господарі розпочали дуже сміливо, і це їм принесло результат. На 24 хвилині рахунок у матчі було відкрито зусиллями Чері. Але до перерви Маккабі не дотримав перевагу. На 37 відзначився Ліонель Мессі.

На 69 хвилині другого тайму ПСЖ забив вдруге. На цей раз асистував автор першого голу, а забив Мбаппе. Крапку поставив третій гравець атаки ПСЖ Неймар незадовго до фінального свистка арбітра.

Маккабі Х — ПСЖ 1:3

Голи: Чері, 24 — Мессі, 37, Мбаппе, 69, Неймар, 88

Маккабі Х: Коен — Сундгрен (Сек, 55), Батубінсіка, Голдберг, Корню (Чібота, 90) — Чері, Лаві, Абу Фані, Ацілі (Давід, 76), Хазіза — П'єрро (Рукавиця, 90).

ПСЖ: Доннарумма — Данілу, Маркіньос, Рамос, Мендеш, Мукіеле (Хакімі, 83) — Вітінья (Руїс, 74), Верратті, Неймар (Солер, 90+1), Мессі — Мбаппе.

Попередження: Ацілі, Хазіза, Неймар.