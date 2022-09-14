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Нуса став наймолодшим гравцем, який забив у дебютному матчі Ліги чемпіонів

14 вересня 2022

Антоніо Нуса, ФК Брюгге

Футболіст Брюгге відзначився у віці 17 років та 189 днів.

У поєдинку другого туру групового етапу Ліги чемпіонів бельгійський Брюгге розгромив Порту з рахунком 4:0.

Один із голів забив вінгер Антоніо Нуса, який відзначився на 89 хвилині зустрічі.

За інформацією OptaJoe, Нуса став наймолодшим автором голу у Лізі чемпіонів у своєму дебютному матчі. Він зробив це у віці 17 років та 189 днів.

Також Нуса став другим у списку наймолодших авторів забитих м'ячів у Лізі чемпіонів. Рекордсменом є Анссуман Фаті, який забив у віці 17 років і 40 днів.

Після двох турів групового етапу ЛЧ Брюгге набрав шість очок, обігравши Порту та Баєр.

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