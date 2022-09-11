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-
14 вересня
22:00
Реал Мадрид
-
РБ Лейпциг
-
14 вересня
22:00
Копенгаген
-
Севілья
-
14 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Боруссія Дортмунд
-
14 вересня
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Маккабі Хайфа
-
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-
14 вересня
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Яремчук: Шанси на перемогу Брюгге в матчі з Порту — 50 на 50

11 вересня 2022

Яремчук: Шанси на перемогу Брюгге в матчі з Порту — 50 на 50

Український нападник висловився про наступний матч ЛЧ проти Порту.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів Порту прийматиме на своєму полі Брюгге.

Нападник бельгійського клубу Роман Яремчук поділився очікуваннями від цього протистояння.

"Чи є мотивація проявити себе якнайкраще в матчі в Португалії? Ні. Я просто хочу просто виконувати свою роботу і забивати. Я провів в Португалії чудовий час. Грати в Бенфіці було хорошим досвідом. Але тепер я хочу виконувати свою роботу в Брюгге.

Моя інтеграція проходить гладко. Я знав багатьох хлопців з часів виступів за Гент. Мої одноклубники дуже допомогли мені. Шанси на перемогу в матчі з Порту — 50 на 50. Ми хочемо перемагати в кожному матчі", — цитує слова Яремчука Voetbal Belgie.

Нагадаємо, матч Порту — Брюгге пройде 13 вересня о 22:00 за київським часом.

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