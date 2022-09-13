Брюгге не помітив Порту

Завершився матч Ліги чемпіонів.

Брюгге у рамках поєдинку другого туру групового етапу Ліги чемпіонів вирушив у гості до Порту на Драгау.

Бельгійська команда змогла шокувати португальців, відправивши в їх ворота чотири м'ячі зусиллями Ютгли, Сови, Нуси та Скова-Ольсена.

Роман Яремчук та Едуард Соболь з'явилися на полі ближче до кінця зустрічі, але результативними діями відзначитись не змогли.

Порту — Брюгге 0:4

Голи: Ютгла, 15, Сова, 47, Сков-Ольсен, 52, Нуса, 89

Порту: Діогу Кошта — Жоау Маріу (Лоадер, 46), Пепе, Карму, Санусі (Венделл, 76) — Отавіо (Гонсалу Боржеш, 61), Урібе, Еуштакіу, Пепе — Еванілсон (Тоні Мартінес, 46), Галено 61).

Брюгге: Міньйоле — Одої, Мехеле, Сілла (Боята, 65), Мейєр (Соболь, 75) — Ванакен, Нільсен, Нвадіке — Ольсен (Яремчук, 71), Соуа, Ютгла (Нуса, 75).