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Брюгге не помітив Порту

13 вересня 2022

Соболь та Яремчук, getty images

Завершився матч Ліги чемпіонів.

Брюгге у рамках поєдинку другого туру групового етапу Ліги чемпіонів вирушив у гості до Порту на Драгау.
Бельгійська команда змогла шокувати португальців, відправивши в їх ворота чотири м'ячі зусиллями Ютгли, Сови, Нуси та Скова-Ольсена.
Роман Яремчук та Едуард Соболь з'явилися на полі ближче до кінця зустрічі, але результативними діями відзначитись не змогли.
Порту — Брюгге 0:4
Голи: Ютгла, 15, Сова, 47, Сков-Ольсен, 52, Нуса, 89
Порту: Діогу Кошта — Жоау Маріу (Лоадер, 46), Пепе, Карму, Санусі (Венделл, 76) — Отавіо (Гонсалу Боржеш, 61), Урібе, Еуштакіу, Пепе — Еванілсон (Тоні Мартінес, 46), Галено 61).
Брюгге: Міньйоле — Одої, Мехеле, Сілла (Боята, 65), Мейєр (Соболь, 75) — Ванакен, Нільсен, Нвадіке — Ольсен (Яремчук, 71), Соуа, Ютгла (Нуса, 75).
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