Порту — Брюгге 0:4 Відео голів та огляд матчу

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Португальський Порту в другому турі Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі мав здолати бельгійський Брюгге задля компенсації болючої поразки на Ванда Метрополітано тиждень тому (1:2).

Однак сталось не так, як гадалось — "синьо-чорні" відкрили рахунок уже на завершення першої чверті ігрового часу, а потім закріпили перевагу ще двома м’ячами поперерві.

Не дивлячись на рівну гру з точки зору контролю м’яча та кількості створених гольових нагод, "дракони" продовжували пропускати у власні ворота й надалі, і вже на завершення зустрічі Антоніо Нуса встановив остаточний розгромний рахунок.

Українці Роман Яремчук та Едуард Соболь з’явились на полі в складі підсумкових переможців на 71 та 75 хвилинах відповідно.

Огляд матчу:

Порту — Брюгге 0:4

Голи: Ютгла, 15, Сова, 47, Сков-Ольсен, 52, Нуса, 89

Порту: Діогу Кошта — Жоау Маріу (Лоадер, 46), Пепе, Карму, Санусі (Венделл, 76) — Отавіо (Гонсалу Боржеш, 61), Урібе, Еуштакіу, Пепе — Еванілсон (Тоні Мартінес, 46, Галено 61).

Брюгге: Міньйоле — Одої, Мехеле, Сілла (Боята, 65), Мейєр (Соболь, 75) — Ванакен, Нільсен, Нвадіке — Ольсен (Яремчук, 71), Соуа, Ютгла (Нуса, 75).

Джерело: MEGOGO.