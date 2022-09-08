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Індзагі — про поразку Баварії: Програли команді, яка входить до трійки найкращих у Європі

08 вересня 2022

Сімоне Індзагі, офіційний сайт УЄФА

Головний тренер Інтера вважає, що його команда справедливо поступилася Баварії у матчі Ліги чемпіонів.

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі прокоментував поразку своєї команди у матчі Ліги чемпіонів проти Баварії (0:2).

"У перші 20 хвилин проти потужної екстраординарної команди, однієї з найсильніших у Європі, ми програвали багато єдиноборств. Після першого голу, коли нам всією командою стало необхідно грати краще, ми організували безліч потенційних можливостей для взяття воріт, але, на жаль, останній пас у нас не йшов.

Ми посилили тиск у другому таймі і мали можливість продовжити боротьбу. Зрозуміло, що проти подібних суперників матч потрібно проводити ідеально — нам протистояла команда найвищого рівня, яка входить до трійки найкращих у Європі, на мій погляд", - цитує спеціаліста офіційний сайт УЄФА.

У паралельному матчі цієї групи Барселона розгромила Вікторію Плзень (5:1).

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