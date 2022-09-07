Хет-трик Левандовські допоміг Барселоні знищити Вікторію Пльзень

Каталонський клуб вдало розпочав сезон у ЛЧ.

У рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів каталонська Барселона на Камп Ноу приймала Вікторію Пльзень.

Перший тайм був досить вдалим для підопічних Хаві. Барселона відкрила рахунок на 13 хвилині матчу — дебютним голом відзначився Кессьє.

На 34 хвилині свій черговий м'яч у цьому сезоні забив і польский голеадор каталонців Робер Левандовські після пасу від Роберто.

На 44 хвилині гості скоротили відставання зусиллями Сікори, але це був не кінець. Левандовські у компенсований час до першого тайму оформив дубль.

В середині другого тайму Левандовські продовжив свою справу, забивши третій м'яч для себе та четвертий для команди. А на 71 відзначився голом Торрес.

Барселона - Вікторія 5:1

Голи: Кессьє, 13, Левандовські, 34, 45+3, 67, Торрес, 71 — Сікора, 44

Барселона: Тер Штеген — Роберто (Піке, 46), Крістенсен, Кунде, Альба — Кессьє (Торре, 81), де Йонг, Педрі (Гаві, 75), Дембеле (Депай, 75), Фаті (Торрес, 65) — Левандовські

Вікторія: Станек — Ємелка (Голік, 86), Перніца, Гейда, Гавел — Буха, Калвах, Москера (Їрка, 78), Влканова (Чермак, 78), Сікора (Піларж, 78) — Хори (Бессі, 66).

Попередження: Перніца, Москера, Хори, Ємелка