Нагельсман — про перемогу над Інтером: Було важливо розпочати в Лізі чемпіонів з трьох очок

Німецький коуч залишився задоволеним своїми гравцями.

Головний тренер Баварії Юліан Нагельсман прокоментував перемогу своєї команди в матчі Ліги чемпіонів проти Інтера (2:0).

"Я задоволений грою. Протягом 90 хвилин ми зберігали добрий рівень інтенсивності. У кожному з таймів було близько десяти хвилин, у яких ми віддавали супернику територіальну перевагу, і, очевидно, він міг скористатися ним. В цілому ж, ми повною мірою заслуговували на перемогу. Було важливо розпочати із трьох очок", — цитує спеціаліста офіційний сайт УЄФА.

У паралельному матчі цієї групи Барселона розгромила Вікторію Плзень (5:1).