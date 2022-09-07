Мудрик: Це велике благословення — поділити перемогу з усім народом

Лідер Шахтаря — про перемогу над Лейпцигом.

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик прокоментував перемогу над Лейпцигом (4:1) у Лізі чемпіонів.

"Це те, у що ми вірили, чого прагнули. Фантастичний результат. Ми грали сімома вихованцями клубу. Це справді незабутня перемога для всього народу, для українців, для ЗСУ. Це велике благословення – поділити перемогу з усім народом.

Що стосується гри, то на 76-й зробив забіг, а на 75-й були судоми на литках. В голові були думки, що якщо потерпіти і перебороти себе, то боженька дасть подарунок чи шанс. Як бачимо, так і сталося.

Перший гол у ЛЧ? Я пригадую, скільки разів я відпрацьовував ці елементи, скільки часу чекав на цей гол. Це великий крок, але це лише крок. Ще багато попереду. Радий, що цим голом міг порадувати своїх батьків, українців. Вони заслуговують на це так само як і ми.

Ключовим став наш підхід до гри. Ми не боялися, вірили одне в одного. Якщо брати за хронологією, то ключовим став момент, коли ми пропустили гол. Після цього не сіли, а знову почали грати і вдалося забити другий гол. Мені здається, він став дуже важливим.

Такі класні перемоги бувають не щодня. Сьогодні радітимемо, а завтра готуватимемося до наступної гри.

Багато хто не вірив у нас. Вважали, що якщо з Де Дзербі ми набрали лише два очки і забили два голи, казали, що нас переїдуть катком. Ніхто не вірив. Краще доводити на ділі, ніж просто розмовляти на дивані та розповідати, хто і як гратиме", — сказав Мудрик в інтерв'ю офіційному Youtube-каналу Шахтаря.

Нагадаємо, у паралельному матчі нашої групи Реал розбив Селтік (3:0). Тепер Шахтар та Реал очолюють квартет. У наступному турі донеччани зіграють із Селтіком, а Реал випробуватиме на міцність Лейпциг. Матчі відбудуться 14 вересня.