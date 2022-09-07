Феліш: Футбол вирішить усе за нас

Нападник Атлетіко прокоментував готовність команди до старту в Лізі чемпіонів.

Мадридський Атлетіко з певними труднощами розпочав сезон у рамках іспанської Ла Ліги, проте вже найближчим часом команді Дієго Сімеоне доведеться стартувати в групі Ліги чемпіонів УЄФА разом із бельгійським Брюгге, леверкузенським Баєром та португальськім Порту.



Саме проти "драконів" на власному полі першими зіграють "кольчонерос", а їхній провідний нападник Жоау Феліш поділився власними очікуваннями від цієї дуелі.

"Ми відчуваємо, що команда працює злагоджено, дуже мотивовані, і завжди прагнемо долати дистанцію в Лізі чемпіонів гру за грою. Цього сезону будемо продовжувати цим займатись.

Я бачу, що в нашій групі кожна з команд є фаворитом на перемогу, кожен може вийти до наступного раунду, тому футбол вирішить усе за нас. Немає сенсу говорити про якісь імовірності, усе може статись — фаворит може програти аутсайдеру. Це й є Ліга чемпіонів. Кожен є чемпіоном у своїй країні і кожен є фаворитом.

Звісно, останнім часом у ЗМІ багато говорять про ситуацію довкола Антуана Грізманна та його майбутнього в клубі. Особисто я з ним добре ладнаю, бо він — гравець світового рівня, дуже добре, що він залишився з нами й нікуди не пішов.

Він дає нам те, чого немає в інших команд, завжди допомагає партнерам. Власне, так воно і повинно бути, якщо ви вважаєте себе колективом", — заявив португальський виконавець.

Нагадаємо, що матч Атлетіко — Порту відбудеться 7 вересня, о 22:00 за київським часом.