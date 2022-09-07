Динамо Загреб
1
Челсі
0
06 вересня
19:45
Боруссія Дортмунд
3
Копенгаген
0
06 вересня
19:45
РБ Зальцбург
1
Мілан
1
06 вересня
22:00
Селтік
0
Реал Мадрид
3
06 вересня
22:00
РБ Лейпциг
1
Шахтар
4
06 вересня
22:00
Севілья
0
Манчестер Сіті
4
06 вересня
22:00
ПСЖ
2
Ювентус
1
06 вересня
22:00
Бенфіка
2
Маккабі Хайфа
0
06 вересня
22:00
Аякс
-
Рейнджерс
-
07 вересня
19:45
Айнтрахт Франкфурт
-
Спортінг Лісабон
-
07 вересня
19:45
Наполі
-
Ліверпуль
-
07 вересня
22:00
Атлетіко
-
Порту
-
07 вересня
22:00
Брюгге
-
Баєр Леверкузен
-
07 вересня
22:00
Інтер
-
Баварія
-
07 вересня
22:00
Барселона
-
Вікторія Пльзень
-
07 вересня
22:00
Тоттенгем
-
Марсель
-
07 вересня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Інтер
-
13 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
-
Тоттенгем
-
13 вересня
19:45
Рейнджерс
-
Аякс
-
13 вересня
22:00
Ліверпуль
-
Аякс
-
13 вересня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Атлетіко
-
13 вересня
22:00
Порту
-
Брюгге
-
13 вересня
22:00
Баварія
-
Барселона
-
13 вересня
22:00
Марсель
-
Айнтрахт Франкфурт
-
13 вересня
22:00
Мілан
-
Динамо Загреб
-
14 вересня
19:45
Шахтар
-
Селтік
-
14 вересня
19:45
Челсі
-
РБ Зальцбург
-
14 вересня
22:00
Реал Мадрид
-
РБ Лейпциг
-
14 вересня
22:00
Копенгаген
-
Севілья
-
14 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Боруссія Дортмунд
-
14 вересня
22:00
Маккабі Хайфа
-
ПСЖ
-
14 вересня
22:00
Ювентус
-
Бенфіка
-
14 вересня
22:00

Феліш: Футбол вирішить усе за нас

07 вересня 2022

Жоау Феліш, Getty Images

Нападник Атлетіко прокоментував готовність команди до старту в Лізі чемпіонів.

Мадридський Атлетіко з певними труднощами розпочав сезон у рамках іспанської Ла Ліги, проте вже найближчим часом команді Дієго Сімеоне доведеться стартувати в групі Ліги чемпіонів УЄФА разом із бельгійським Брюгге, леверкузенським Баєром та португальськім Порту.


Саме проти "драконів" на власному полі першими зіграють "кольчонерос", а їхній провідний нападник Жоау Феліш поділився власними очікуваннями від цієї дуелі.

"Ми відчуваємо, що команда працює злагоджено, дуже мотивовані, і завжди прагнемо долати дистанцію в Лізі чемпіонів гру за грою. Цього сезону будемо продовжувати цим займатись.

Я бачу, що в нашій групі кожна з команд є фаворитом на перемогу, кожен може вийти до наступного раунду, тому футбол вирішить усе за нас. Немає сенсу говорити про якісь імовірності, усе може статись — фаворит може програти аутсайдеру. Це й є Ліга чемпіонів. Кожен є чемпіоном у своїй країні і кожен є фаворитом.

Звісно, останнім часом у ЗМІ багато говорять про ситуацію довкола Антуана Грізманна та його майбутнього в клубі. Особисто я з ним добре ладнаю, бо він — гравець світового рівня, дуже добре, що він залишився з нами й нікуди не пішов.

Він дає нам те, чого немає в інших команд, завжди допомагає партнерам. Власне, так воно і повинно бути, якщо ви вважаєте себе колективом", — заявив португальський виконавець.

Нагадаємо, що матч Атлетіко — Порту відбудеться 7 вересня, о 22:00 за київським часом.

Источник: Marca

команди
  Rambler's Top100