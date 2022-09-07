Гулачі: Чотири голи від Шахтаря були фактично чотирма автоголами

Голкіпер Лейпцига висловився після приголомшливої поразки.

Воротар Лейпцига Петер Гулачі прокоментував поразку своєї команди у матчі проти Шахтаря у стартовому матчі Ліги чемпіонів (1:4).

"Перший гол — моя велика помилка, цього не повинно було статися. Після цього ми відігралися і зрівняли рахунок. Другий гол від Шахтаря став для нас справжнім ударом по зубах морально. Це було дуже важко. Ми виклалися на повну 90 хвилин, але ми не хочемо нічого замовчувати.

Коли ми програвали з рахунком 1:2, ми трохи відкрилися, але ми не були настільки безпечними в тилу. Ми дуже хотіли виграти гру, але зараз багато речей йде проти нас.

Тренер нічого не може вдіяти з тими голами, які ми пропустили. Ми створювали моменти та ризикували всім. Тренер не має відношення до наших помилок на полі, ми всі дорослі.

Ми – команда і тренер – повинні змінити ситуацію. Ми хотіли показати реакцію, але не вийшло. Ми не погано грали. Чотири голи були фактично чотирма автоголами", — сказав Гулачі в коментарі офіційному сайту клубу.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про відставку Домініко Тедеско з посади головного тренера Лейпцига.