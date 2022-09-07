РБ Лейпциг звільнив Тедеско після розгрому від Шахтаря

Незадовільні результати команди спричинили відхід усього тренерського штабу.

Напередодні німецький РБ Лейпциг зазнав поразки від донецького Шахтаря в рамках першого туру Ліги чемпіонів УЄФА (1:4).

РБ Лейпциг — Шахтар 1:4 Відео голів та огляд матчу

Цей результат став уже не першим невдалим виступом "Червоних биків" на початку нового сезону, тоді як до цього вони поступились у чемпіонаті Німеччини франкфуртському Айнтрахту (0:4), Уніон Берлін (1:2), утратили очки в зустрічах проти Кельна (2:2) та Штутгарта (1:1), та програли битву за Суперкубок країни мюнхенській Баварії (3:5).

Сукупність поганих результатів у підсумку не залишила керівництву клубу іншого виходу, як уже на наступний день після протистояння проти Шахтаря оголосити про звільнення від виконання обов’язків головного тренера Доменіко Тедеско та його помічників Андреаса Гінкеля та Макса Урванцкі.

Нагадаємо, що Доменіко Тедеско очолив РБ Лейпциг 9 грудня 2021 року. Команда була на той момент одинадцятою в турнірній таблиці, відстаючи від місця в Лізі чемпіонів на сім очок.

Пізніше, німецький фахівець привів клуб до перемоги в Кубку Німеччини та підсумковій четвертій сходинці.

На чолі РБ Тедеско провів 38 матчів, здобувши 21 перемогу, за 8 нічиїх та 9 поразок. Різниця голів – 88:48.