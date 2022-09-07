РБ Лейпциг — Шахтар. Наші оцінки

Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА.

У футболі інколи трапляються справжні дива, хоча успіх донецького Шахтаря на полі німецького РБ Лейпциг не дуже-то й хочеться відносити до категорії випадковостей. Команда Ігора Йовічевіча продемонструвала фантастичну витримку в захисті, і навіть устигала навчатись безпосередньо за ходом подій на футбольному полі. Достатньо було лишень порівняти, як гравці "гірників" порались із м’ячем у першій половині гри, і як хвацько вибігали до контратак уже в заключній її частині. Як там буде далі — ніхто не знає, та й є сумніви, що ми побачимо РБ Лейпциг із Тедеско на чолі в матчі-відповіді, проте маленьке, утім гучне футбольне свято Шахтар усе ж таки зумів створити для всієї країни.

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на Ред Булл Арені (за 10-бальною шкалою).

Шахтар Донецьк





Анатолій Трубін — 7,0. У голкіпера команди Ігора Йовічевіча цього вечора не було багато роботи, а крім того пострілу Нкунку ще на початку гри було складно згадати інші серйозні виклики для Трубіна. Інколи він трохи нервував, на рівні з партнерами, коли не хотів забирати м’ячі до рук під час флангових передач від суперників, але зрештою на його рахунку аж на один сейв більше, аніж у більш досвідченого опонента на протилежній половині поля. І при цьому вбік воріт українця було виконано майже втричі більше пострілів.

Лукас Тейлор — 7,5. Дебютувати в матчі Ліги чемпіонів проти досвідченого суперника на фланзі в особі Тімо Вернера було ще тим задоволенням, проте німець у підсумку не зумів залякати власним авторитетом бразильця так само, як і не повелись на його характеристики захисники в АПЛ. Перед Тейлором поставало багато викликів за ходом цього матчу, проте він постійно перебував у потрібному місці та в потрібний час у лінії захисту. Ще за часів виступів у Дніпрі-1 до нього було чимало питань щодо гри в обороні, однак у відповідальний момент він не залишив шансів суперникам.

Валерій Бондар — Микола Матвієнко — 7,5. Пара центральних захисників Шахтаря нервувала так само, як і решта команди. Та й помилки в їхніх діях, особливо в першому таймі, мали місце. Але Бондар та Матвієнко також зігравались поміж собою вже за ходом зустрічі, тож зрештою завершували гру ледь не на піку нашвидкуруч побудованої зв’язки в обороні. Приємно було відзначити, що позиційних помилок гравці цієї ланки "гірників" не припускались.

Юхим Конопля — 7,5. Номінальний правий захисник відправився на протилежну половину поля за рішенням тренера, якого, за умови присутності Богдана Михайліченка на лаві запасних, дехто міг і не зрозуміти. Однак Йовічевіч ризикнув, а Конопля в підсумку на невластивій для себе позиції зіграв ледь не кращий для себе матч із початку літньої підготовки до сезону. Пропущений м’яч дійсно прийшов із його зони, проте чи була це виключно помилка захисника? У решті випадків Юхим шансів суперникам не залишав.

Тарас Степаненко — 7,5. Капітан та найбільш досвідчений виконавець у поточному основному складі Шахтаря повністю відповідав вимогам до власної ролі під час цієї гри. Степаненко багато часу провів ледь не на одній лінії з парою центральних захисників, що суттєво заважало суперникам використовувати кількісну перевагу безпосередньо в штрафному. А оскільки Лейпциг пізно згадав про власні здібності у виконані дальніх пострілів, то саме гнучкість Тараса й зіграла ключову роль у грі команди в обороні.

Олександр Зубков — 6,5. Уся лінія нападу Шахтаря була побудована таким чином, що будь-який найближчий до чужого штрафного за розташування гравець мав змогу за лічені секунди відірватись від решти захисників суперників. Зубков кілька разів намагався робити перспективні пропозиції для передач йому на хід від партнерів, проте донеччанам ще варто попрацювати над побудовою наступів у центрі поля. Зрештою, на останні 20 хвилин основного часу Йовічевіч вважав за потрібне дати Олександру відпочинок.

Артем Бондаренко — 7,5. Цікавою була роль в 22-річного гравця центральної лінії Шахтаря, яка полягала в одночасному поєднанні здібностей Судакова в атаці та Степаненка в обороні, і все це ще було потрібно виконувати під постійним тиском ізбоку суперників. На відміну від партнерів, Бондаренко не відзначився результативними діями цього вечора, однак його вклад до підсумкового успіху команди не можна применшувати

Георгій Судаков — 7,5. Зав’язати гру в центрі поля було дійсно доволі складним завданням для футболістів Шахтаря цього вечора, бо суперники чинили потужний опір будь-яким діям "гірників" у напрямку атаки. Важко було й Судакову, бо саме на його плечах мала будуватись більша частина переходів до нападу, і спочатку він дійсно не міг дати ради м’ячу. Але зрештою наполегливість привела його до гольової передачі на Мудрика.

Михайло Мудрик — 9,0. Шахтар під час літньої трансферної кампанії хотів отримати за Мудрика дуже багато грошей, що зрештою допомогло впоратись із наполегливим інтересом до нього збоку інших клубів. І вже в першому матчі нового сезону Ліги чемпіонів Михайло забив гол і зробив дві гольові передачі, і саме на його плечах команда немов шалена вилітала до контратак. Коли хочуть продати щось дуже коштовне, то влаштовують спеціальні презентації. Ред Булл Арена цього вечора стала відмінною декорацією для української зірки — Фабріціо Романо не дасть збрехати.

Мар’ян Швед — 9,0. Повернення до України в заключні трансферного вікна, ціла хвилина ігрового часу в матчі проти львівського Руху в чемпіонаті, і зрештою 16 хвилин на перший результативний постріл в дебютному матчі Ліги чемпіонів УЄФА. Останній тиждень для 25-річного українського нападника видався дійсно шаленим. Безумовно, Шведа під час його результативних пострілів супроводжувала шалена вдача, проте чи була б вона присутня, якби він не відпрацьовував заради неї кожної хвилини свого перебування на полі?

Іван Петряк — 6,5. Лейпциг важко було здивувати появою будь-якого гравця Шахтаря на футбольному полі, тож вихід на заміну Петряка не став виключенням із цього правила. На початку своїх виступів у новому клубі Іван має певні труднощі з демонструванням своїх сильних якостей, тож, напевно, йому ще знадобиться певний час. Цього вечора він не дотягнув навіть до 10 зустрічей із м’ячами за півгодини перебування в грі.

Невен Джурасек — 6,5. Поява на полі півзахисника Шахтаря була виключно бажанням Йовічевіча підтримати темп гри в центральній лінії, проте Невен усе ще не перебуває в стані навіть схвального порозуміння з партнерами на полі, тому йому було важко запропонувати команді свіжі ідеї в плані просування атак. Утім, він усе ж по одному разу вдало перехопив випад суперників та підчистив у власному штрафному. Питання викликала лише "зайва" картка, яку було зароблено на чужій половині за необов’язкової ситуації.

Лассіна Траоре — 7,0. Буркінійський нападник не чув мелодії гімна Ліги чемпіонів УЄФА від тоді, як отримав жахливу травму в матчі проти Інтера на НСК Олімпійський ще під час минулорічної кампанії. І ніхто б у нього не жбурнув каменем, якщо б Траоре вирішив залишити Шахтар на рівні з іншими легіонерами. Проте він залишився, він ще доволі "важкий", проте він виходить на 20 з лишком хвилин ігрового часу, та знаходить свій гол. Важко було осягнути, що саме відбувалось в голові в Лассіни цієї радісної миті.

Сергій Кривцов — остання заміна від Йовічевіча була відверто на підтримання свіжості в лінії захисту, а також дозволила прибрати стомленого Степаненка з поля, унеможливлюючи тим самим отримання ним зайвого попередження. Кривцов у підсумку й десяти хвилин не перебував у грі, і є сумніви, що взагалі торкався м’яча за цей час.

Бажаєте дізнаватися про головні футбольні новини першими? Підписуйтесь на наш канал у Telegram! Слідкувати за нашим сайтом ви також можете у Facebook, Instagram та Twitter.