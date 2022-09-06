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-
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Рейнджерс
-
Аякс
-
13 вересня
22:00
Ліверпуль
-
Аякс
-
13 вересня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Атлетіко
-
13 вересня
22:00
Порту
-
Брюгге
-
13 вересня
22:00
Баварія
-
Барселона
-
13 вересня
22:00
Марсель
-
Айнтрахт Франкфурт
-
13 вересня
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-
14 вересня
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РБ Зальцбург
-
14 вересня
22:00
Реал Мадрид
-
РБ Лейпциг
-
14 вересня
22:00
Копенгаген
-
Севілья
-
14 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Боруссія Дортмунд
-
14 вересня
22:00
Маккабі Хайфа
-
ПСЖ
-
14 вересня
22:00
Ювентус
-
Бенфіка
-
14 вересня
22:00

Шахтар розпочав виступи в Лізі чемпіонів із видовищної перемоги над РБ Лейпциг

06 вересня 2022

РБ Лейпциг — Шахтар, фото ФК Шахтар Донецьк

Колектив Ігора Йовічевіча скористався кожною з можливостей, які створив на чужій половині.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

РБ Лейпциг — Шахтар 1:4
Голи: Сімакан, 57 — Швед, 16, 58, Мудрик, 76, Траоре, 85

РБ Лейпциг: Гулачі — Сімакан, Діалло, Орбан, Гальстенберг (Раум, 46) — Лаймер (Айдара, 82), Шлагер (Генріхс, 70) — Собослаї, Нкунку — Сілва, Вернер (Форсберг, 70).

Шахтар: Трубін — Тейлор, Бондар, Матвієнко, Конопля — Степаненко — Зубков (Траоре, 70), Бондаренко (Джурасек, 62), Судаков, Мудрик — Швед (Петряк, 62).

Попередження: Сімакан — Конопля, Трубін, Джурасек
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