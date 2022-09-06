Шахтар розпочав виступи в Лізі чемпіонів із видовищної перемоги над РБ Лейпциг
06 вересня 2022
Колектив Ігора Йовічевіча скористався кожною з можливостей, які створив на чужій половині.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
РБ Лейпциг — Шахтар 1:4
Голи: Сімакан, 57 — Швед, 16, 58, Мудрик, 76, Траоре, 85
РБ Лейпциг: Гулачі — Сімакан, Діалло, Орбан, Гальстенберг (Раум, 46) — Лаймер (Айдара, 82), Шлагер (Генріхс, 70) — Собослаї, Нкунку — Сілва, Вернер (Форсберг, 70).
Шахтар: Трубін — Тейлор, Бондар, Матвієнко, Конопля — Степаненко — Зубков (Траоре, 70), Бондаренко (Джурасек, 62), Судаков, Мудрик — Швед (Петряк, 62).
Попередження: Сімакан — Конопля, Трубін, Джурасек