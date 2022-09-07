Степаненко: Заслужили цей результат і рухаємось далі

Півзахисник Шахтаря прокоментував перемогу дебютні голи нападника.

У першому для себе матчі нового сезону Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар здобув перемогу над німецьким РБ Лейпциг на полі суперників.

РБ Лейпциг — Шахтар 1:4 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри півзахисник та капітан "гірників" Тарас Степаненко розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Чи здивований я таким підсумком? Ні, бо ще до гри знав, що ми в гарних кондиціях, аби провести хороший матч. Ми заслужили на цю перемогу. Я відчув, що в нас відмінний колектив, де всі допомагають один одному.

Перемогти було нелегко, адже Лейпциг — дуже сильна команда, проте ми віддали всі сили на полі та заслужили на цю перемогу.

Справді, шалена ніч. Перемога 4:1. Ми мали правильний настрій. Якщо в тебе згуртована команда, ти маєш усі шанси на перемогу. Ми заслужили цей результат і рухаємось далі.

Через ситуацію в Україні в нас геть нова команда, однак усі хлопці пройшли Академію Шахтаря, мають ментальність і дух цього клубу, знають, як клуб грав на своєму піку в Донецьку.

У всіх хлопців правильне мислення — це багато означає для нашого клубу. Ви бачили, що на полі була одна команда. Так, зараз у нас немає великих зірок, проте є команда, — мені здається, за таких обставин це дуже важливо.

Коли ми потрапили до Ліги чемпіонів, я був спокійний за свою команду. Уважаю, ми маємо відмінну нагоду вийти з групи. Не знаю, фінішуємо ми на другому, третьому або четвертому місці. Ми маємо гарну нагоду продовжити грати у єврокубках у лютому чи березні наступного року.

Точно не знаю, але ми побачимо це в майбутньому. Розумієте, молоді футболісти можуть один матч провести на топ-рівні, а в другому провалитися. Спробуємо продемонструвати все найкраще, на що здатні", — заявив український виконавець.

Наступним матчем у Лізі чемпіонів УЄФА для донецького Шахтаря буде домашня зустріч проти шотландського Селтіка.