Йовічевіч: Коли граєш серцем за Україну, то виходить так, як сьогодні

Керманич Шахтаря прокоментував перемогу над РБ Лейпциг.

Донецький Шахтар напередодні стартував у розіграші Ліги чемпіонів УЄФА з видовищної перемоги над німецьким РБ Лейпциг на його полі (4:1).

РБ Лейпциг — Шахтар 1:4 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "гірників" Ігор Йовичевич після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Вірю в команду від першого дня, коли ми почали працювати. Можливо, ніхто не чекав такої яскравої перемоги, адже ми чудово знали, проти кого граємо. Лейпциг — клуб із репутацією, який за бюджетом належить до топ-3 в німецькій Бундеслізі. Клуб дуже потужний, який, можливо, тимчасово проходить через невелику кризу.

І ми скористалися цим. Однак при цьому цілковито заслужили на такий результат, тому що грали серцем. Коли граєш серцем за державу, за Україну, то виходить так, як сьогодні. Повністю пишаюся командою і можу сказати, що я зараз — найщасливіший тренер у світі.

Це — незабутній дебют. Усі хлопці віддалися цілковито, абсолютно всі — і персонал, і всі дали команді свою енергію разом із фанатами, які прийшли нас підтримати на стадіоні, й ми їх відчували весь час. Ця синергія — і є наша міць.

Однак я наразі не зможу задовольнити вас своєю відповіддю щодо наших подальших шансів, адже цей матч щойно завершився, і ми зараз перебудовуємось на УПЛ — Чорноморець уже чекає.

Ми маємо підтвердити свою форму, ментальну й тактичну стабільність. Тому що виграти важко, однак ще важче — вигравати поспіль і перемагати в такій ситуації, що вимагає ментальної стійкості від команди. Ми — молода команда.

Зараз вийшло так добре, проте наступного разу, можливо, буде інакше. Тому що це емоційна гойдалка для молодих гравців. І сьогодні вони поводились як дорослі, дуже і дуже кваліфіковані футболісти. Не відчувалася різниця у віці. І мене це потішило.

Тож я хочу зараз зосередитись на Чорноморці, адже УПЛ — це alma mater нашого процесу. Без успіху в УПЛ немає таких яскравих матчів у Лізі чемпіонів.

Коли граєш лише розумом, то ти свідомо обираєш стратегію, маєш більшу концентрацію, краще реагуєш, можеш підказати якомусь футболістові, що слід робити. Адже все сплановано.

Однак, коли футболіст має талант і починає грати серцем, а ми сьогодні в дебютному матчі грали за державу, за Україну, то це є дуже великим плюсом для нашої команди з ментальної точки зору. І в такий момент ти забуваєш про все, ти з'єднуєшся з матчем і просто літаєш полем. І вони не були стомленими.

Можливо, завтра будуть, але сьогодні в них був такий адреналін, що вони самі просто шоковані тим, як зіграли. Чесно, я щасливий і радію за них, бо ми показали, що можемо. Показали рівень, який повинні тримати, й цієї планки не опускати нижче.

Адже від нас зараз вимагатиметься й далі грати так, що не завжди можливо, тому що це молоді гравці. Проте я їм вдячний, я їх дуже люблю, і ми продовжуватимемо працювати далі й скромно прямувати від матчу до матчу. Це дуже важливо", — заявив хорватський фахівець.

Наступним матчем у Лізі чемпіонів УЄФА для донецького Шахтаря буде домашня зустріч проти шотландського Селтіка.