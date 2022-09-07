Мудрик — найкращий гравець матчу Лейпциг — Шахтар за версією WhoScored

У рамках матчу першого туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар впевнено здолав Лейпциг з рахунком 1:4.
Портал WhoScored, традиційно, обрав найкращого гравця матчу. Зрозуміло, що їм став гравець української команди.
Найвищу оцінку отримав вінгер Шахтаря Михайло Мудрик — 8,3. Він не тільки забив гол, а і віддав дві гольові передачі.
Дії автора дублю Мар'яна Шведа оцінили у 8,2. Найгірший гравець зустрічі — воротар господарів Гулачі — 4,0.
Відео голів та огляд матчу Лейпциг — Шахтар можна дивитись на Football.ua.