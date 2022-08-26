Директор Реала: Ми дуже добре знаємо Шахтар

Функціонер розповів про результати жеребкування.

Директор мадридського Реала Еміліо Буртагеньо прокоментував результат жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів.

"Королівський клуб" в ЛЧ зіграє проти німецького Лейпцига, донецького Шахтаря та шотландського Селтіка.

"Це Ліга чемпіонів , і кожна гра надзвичайно складна. Треба йти в це з бажанням. Минулий сезон був для нас чарівним, і цей бойовий і переможний дух ми знову спробуємо продемонструвати на полі.

Ми завжди хочемо вигравати в кожній грі, це наша мета, але ми усвідомлюємо труднощі. Лейпциг дійшов до півфіналу кілька років тому, Шахтар ми знаємо дуже добре, тому що грали з ним кілька разів.

Потім нам доведеться зіграти із Селтіком, з такою чудовою атмосферою, буде важким випробуванням. Ми повинні бути готові. Цей турнір дійсно особливий і кожен момент може стати вирішальним", — сказав функціонер.

Раніше головний тренер донецького Шахтаря Ігор Йовічевіч прокоментував результат жеребкування ЛЧ.