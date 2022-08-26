Бензема: Вперше отримую цю нагороду, але найголовніше — вигравати трофеї з командою

Французький форвард "вершкових" висловився про нагороду найкращому гравцю минулого сезону.

Нападник мадридського Реала Карім Бензема прокоментував одержану нагороду найкращому гравцеві минулого сезону за версією УЄФА.

"Хочу подякувати своїм партнерам по команді, тренеру та президенту клубу. І, звичайно, наших вболівальників, чия неймовірна підтримка допомагала нам здійснювати камбеки в іграх. Для мене найкращим у Лізі чемпіонів був матч у відповідь з ПСЖ. Наші вболівальники тоді проявили себе просто фантастично і допомогли досягти результату.

Анчелотті – найкращий тренер світу, великий професіонал. Він вселяє в мене впевненість. Я радий, що він мій наставник. А зараз я справді щасливий. Вперше отримую цю нагороду, але найголовніше для мене – вигравати трофеї зі своєю командою", – цитує Бензема прес-служба Реалу.

Минулого сезону Бензема вп'яте разом з Реалом виграв Лігу чемпіонів, ставши найкращим бомбардиром турніру, забивши 15 голів.

Раніше стали відомі групи Ліги чемпіонів сезону-2022/23.