Бензема — гравець сезону за версією УЄФА

Французький нападник отримав почесну нагороду.

УЄФА після проведення жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів оголосив володаря призу найкращому футболісту сезону-2022/23.

Ним доволі очікувано став нападник мадридського Реалу Карім Бензема, який виграв Лігу чемпіонів разом з Реалом. Такоже француз переміг у Ла Лізі та Суперкубку УЄФА. Крім того, на його рахунку декілька індивідуальних нагород.

До тріо фіналістів також увійшли воротар "вершкових" Тібо Куртуа та півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне.

Нагадаємо, що нагороду найкращому тренеру отримав Карло Анчелотті, що обійшов Хосепа Гвардіолу та Юргена Клоппа.