Стало відомо, яких суперників хочуть бачити читачі Football.ua в групі Шахтаря у Лізі чемпіонов

Вже сьогодні "гірники" дізнаються про своїх суперників по груповому етапу Ліги чемпіонів.

Сьогодні, 25 серпня, у турецькому Стамбулі відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

У зв'язку з цим, Football.ua запустив опитування на тему, кого ви хотіли б бачити в суперниках "гірників" на груповій стадії турніру. Самі ж "гірники" будуть у третьому кошику при жеребкуванні.

За підсумками голосування з першого кошика наші читачі хотіли б бачити німецький Айнтрахт (36,6% голосів), за яким йшли Мілан (14,7%) та Порту (12,5%).

З другого кошика — іспанська Севілья, за яку проголосували 1314 користувачів (28,4%). За нею дуже близько ще один німецький клуб – Лейпциг (25,6%), а трійку замкнув представник АПЛ – Ліверпуль (12,1%).

У четвертому кошику вибір користувачів впав на ізраїльський Маккабі Хайфа – 36,1% голосів. На другому місці чеська Вікторія Пльзень (24,1%), а далі – французький Марсель (11,7%).

Квартет для Шахтаря за версією читачів Football.ua:

1. Айнтрахт (Німеччина)

2. Севілья (Іспанія)

3. Шахтар (Україна)

4. Макабі Хайфа (Ізраїль).

Нагадаємо, жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів пройде сьогодні і розпочнеться о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція жеребкування.