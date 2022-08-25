Стали відомі всі учасники та кошики групового етапу Ліги чемпіонів

Завершилися останні поєдинки кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, за підсумками якого визначились усі учасники групового етапу головного єврокубкого турніру.
Від України цього року виступить лише один представник – донецький Шахтар, який буде у третій корзині при жеребкуванні..
Список усіх учасників групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23
Україна: Шахтар Донецьк
Англія : Челсі, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Тоттенгем
Іспанія: Атлетіко, Барселона, Реал Мадрид, Севілья
Німеччина: Баварія, Боруссія Дортмунд, Айнтрахт Франкфурт, Лейпциг, Баєр Леверкузен
Італія: Інтер, Ювентус, Мілан, Наполі
Португалія: Бенфіка, Порту, Спортінг Лісабон
Франція: Марсель, Парі Сен-Жермен
Австрія: Зальцбург
Бельгія: Брюгге
Чехія: Вікторія Пльзень
Ізраїль: Маккабі Хайфа
Нідерланди: Аякс
Шотландія: Селтік, Рейнджерс
Хорватія: Динамо Загреб
Данія: Копенгаген
Корзини при жеребкуванні
1-й кошик: Реал Мадрид, Манчестер Сіті, Баварія, ПСЖ, Мілан, Аякс, Айнтрахт, Порту.
2-й кошик: Ювентус, Челсі, Барселона, Ліверпуль, Тоттенгем, Лейпциг, Севілья, Атлетіко.
3-й кошик: Інтер, Шахтар, Зальцбург, Боруссія Д, Спортінг, Баєр, Наполі, Бенфіка.
4-й кошик: Селтік, Брюгге, Маккабі Хайфа, Динамо Загреб, Копенгаген, Вікторія Пльзень, Рейнджерс, Марсель.
Нагадаємо, що жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 відбудеться 25 серпня у Стамбулі. Пряма трансляція розпочнеться о 19:00 за київським часом.