Стали відомі всі учасники та кошики групового етапу Ліги чемпіонів

25 серпня 2022

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Від України цього року виступить лише один представник — донецький Шахтар, який буде у третій корзині при жеребкуванні.

Завершилися останні поєдинки кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, за підсумками якого визначились усі учасники групового етапу головного єврокубкого турніру.

Від України цього року виступить лише один представник – донецький Шахтар, який буде у третій корзині при жеребкуванні..

Список усіх учасників групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23

Україна: Шахтар Донецьк
Англія : Челсі, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Тоттенгем
Іспанія: Атлетіко, Барселона, Реал Мадрид, Севілья
Німеччина: Баварія, Боруссія Дортмунд, Айнтрахт Франкфурт, Лейпциг, Баєр Леверкузен
Італія: Інтер, Ювентус, Мілан, Наполі
Португалія: Бенфіка, Порту, Спортінг Лісабон
Франція: Марсель, Парі Сен-Жермен
Австрія: Зальцбург
Бельгія: Брюгге
Чехія: Вікторія Пльзень
Ізраїль: Маккабі Хайфа
Нідерланди: Аякс
Шотландія: Селтік, Рейнджерс
Хорватія: Динамо Загреб
Данія: Копенгаген

Корзини при жеребкуванні

1-й кошик: Реал Мадрид, Манчестер Сіті, Баварія, ПСЖ, Мілан, Аякс, Айнтрахт, Порту.

2-й кошик: Ювентус, Челсі, Барселона, Ліверпуль, Тоттенгем, Лейпциг, Севілья, Атлетіко.

3-й кошик: Інтер, Шахтар, Зальцбург, Боруссія Д, Спортінг, Баєр, Наполі, Бенфіка.

4-й кошик: Селтік, Брюгге, Маккабі Хайфа, Динамо Загреб, Копенгаген, Вікторія Пльзень, Рейнджерс, Марсель.

Нагадаємо, що жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 відбудеться 25 серпня у Стамбулі. Пряма трансляція розпочнеться о 19:00 за київським часом.

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